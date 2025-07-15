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Зміни для водіїв у Києві: яку дорогу частково перекривають і що з об'їздом (схема)

У Києві частково обмежують рух важливою для водіїв вулицею (фото ілюстративне: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Відсьогодні, 15 липня, у Києві частково обмежують рух транспорту вулицею Богатирською.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як надовго обмежують рух транспорту й навіщо

У КМДА розповіли (посилаючись на КК "Київавтодор"), що рух транспорту вулицею Богатирською частково обмежують практично на місяць:

  • з вівторка, 15 липня;
  • до п'ятниці, 15 серпня.

Водіям і пасажирам пояснили, що такі заходи пов'язані з продовженням капітального ремонту вулиці.

Де саме обмежують рух і чи можна об'їхати

Громадянам повідомили, що рух транспорту на Богатирській обмежують у напрямку проспекту Степана Бандери.

Уточнюється, що ремонтні роботи проводитимуть на ділянці вулиці:

  • від заводу ПрАТ "Оболонь";
  • до АЗС "KLO" (Богатирська, 1-Г).

"На час робіт рух транспорту організують однією смугою в кожному напрямку", - додали у КМДА.

Зазначається також, що одночасно з цим рух транспорту обмежують двома заїздами на перетині з вулицею Луговою - згідно зі схемою.

Обмеження руху транспорту в Києві (схема: kyivcity.gov.ua)

Додатково для водіїв мають бути встановлені попереджувальні знаки з інформацією про об'їзд ділянки на час ремонтних робіт.

"У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту", - підсумували у КМДА.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні почали тимчасово зупиняти рух вантажівок і фур на тлі погодних умов і пояснювали, яких транспортних засобів такі обмеження не стосуються.

Згодом повідомлялося, що забороняти рух великих вантажних машин почали у Києві та області, "закриваючи" для них навіть деякі траси.

Тим часом у КМДА повідомили про закриття фунікулера й пояснили, з чим це пов'язано та як довго пасажири не зможуть ним користуватись.

Крім того, у Києві майже на рік перекрили пішохідний міст над Саперно-Слобідською вулицею й частково обмежили рух транспорту по ній.

Читайте також, що відомо про перекриття руху на проспекті Європейського Союзу столиці через будівництво метро на Виноградар і як довго будуть діяти обмеження для пішоходів і транспорту.

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