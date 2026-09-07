UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Зміни в додатку й послуга на окремих рейсах: пасажирів УЗ попередили про нові можливості

17:30 07.09.2026 Пн
3 хв
Що тепер можна замовити в поїзд просто під час оформлення квитка?
aimg Ірина Костенко
УЗ дбає про дозвілля своїх пасажирів (фото ілюстративне: Getty Images)

На окремих рейсах "Укрзалізниці" запровадили корисну послугу для пасажирів. Вона не дасть занудьгувати в дорозі, а також підтримає вітчизняних книговидавців.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби АТ "Укрзалізниця" у Facebook.

Популярна категорія у програмі лояльності УЗ

"Читати в дорозі під стукіт коліс - одна з тих маленьких залізничних традицій, які хочеться берегти", - розповіли українцям.

У компанії зауважили, що помітили: пасажири люблять брати з собою в поїзд нові історії.

"Категорія "Книжки" у програмі лояльності "Залізні друзі" давно стала однією з найпопулярніших серед наших пасажирів", - констатували в "Укрзалізниці".

Зазначається також, що "сьогодні книжка в Україні стала символом боротьби за українське слово".

Читайте також: Половина річного ринку під ударом: як обстріли змінять українське книговидання

Зміни для користувачів застосунку "Укрзалізниці"

"Попри ворожі обстріли та пошкодження друкарень і складів, українські видавці продовжують створювати й видавати книжки в надзвичайно складних умовах. І саме зараз їм особливо потрібна наша підтримка", - нагадали в УЗ.

З огляду на таку ситуацію, спеціалісти компанії закріпили книжкові пропозиції на найвище місце в застосунку (у межах програми лояльності "Залізні друзі").

"Відтепер вони першими зустрічатимуть вас у розділі партнерських пропозицій", - пояснили користувачам.

Уточнюється, що там знайдеться книжка для кожного:

  • паперові, електронні та аудіокнижки для дорослих і дітей;
  • знижки, сертифікати на певну суму та навіть книжкові подарунки;
  • можливість обміняти свої "обіймашки" на книжкові бонуси.
Читайте також: Чи можуть видавництва страхувати книжки? На кого лягають збитки від атак РФ

Важлива послуга на окремих рейсах і поїздах

Повідомляється, що на окремих рейсах "Укрзалізниці" книжку можна замовити просто під час оформлення квитка.

"І отримати її безпосередньо на своїй полиці на початку подорожі", - уточнили у компанії.

Станом на 7 вересня 2026 року, така послуга доступна на міжнародних рейсах:

  • до Польщі (Перемишль, Холм);
  • до Угорщини (Будапешт);
  • до Молдови (Кишинів);
  • до Румунії (Бухарест).

"Укрзалізниця" підтримує українське книговидання (інфографіка: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Крім того, "книжкова" послуга доступна у флагманських поїздах внутрішнього сполучення:

  • №81/82 "Сакура" ("Київ - Ужгород");
  • №95/96 "Гуцульщина" ("Київ - Рахів");
  • №01/02 "Єдність" ("Харків - Рахів");
  • №15/16 "Лесь Курбас" ("Харків - Івано-Франківськ");
  • №17/18 "Сковорода" ("Харків - Ужгород");
  • №79/80 "Січеслав" ("Дніпро - Львів");
  • №106/105 "Чорноморець" ("Одеса - Київ");
  • №43/44 "Стефанія" ("Івано-Франківськ - Дніпро");
  • №7/8 "Буковина" ("Київ - Чернівці");
  • №92/91 "Леополіс" ("Львів - Київ").

Насамкінець пасажирів УЗ закликали обирати українське, підтримувати видавців і брати цікаву книжку з собою в дорогу.

"Бо поки ми читаємо українською, говоримо українською та передаємо ці історії далі - нашу культуру не зупинити", - підсумували у компанії.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
УкрзалізницяпослугиЧитанняПоїздиДодатокЗастосунокПотяги