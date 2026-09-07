Зміни в додатку й послуга на окремих рейсах: пасажирів УЗ попередили про нові можливості

На окремих рейсах "Укрзалізниці" запровадили корисну послугу для пасажирів. Вона не дасть занудьгувати в дорозі, а також підтримає вітчизняних книговидавців.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби АТ "Укрзалізниця" у Facebook.
"Читати в дорозі під стукіт коліс - одна з тих маленьких залізничних традицій, які хочеться берегти", - розповіли українцям.
У компанії зауважили, що помітили: пасажири люблять брати з собою в поїзд нові історії.
"Категорія "Книжки" у програмі лояльності "Залізні друзі" давно стала однією з найпопулярніших серед наших пасажирів", - констатували в "Укрзалізниці".
Зазначається також, що "сьогодні книжка в Україні стала символом боротьби за українське слово".
"Попри ворожі обстріли та пошкодження друкарень і складів, українські видавці продовжують створювати й видавати книжки в надзвичайно складних умовах. І саме зараз їм особливо потрібна наша підтримка", - нагадали в УЗ.
З огляду на таку ситуацію, спеціалісти компанії закріпили книжкові пропозиції на найвище місце в застосунку (у межах програми лояльності "Залізні друзі").
"Відтепер вони першими зустрічатимуть вас у розділі партнерських пропозицій", - пояснили користувачам.
Уточнюється, що там знайдеться книжка для кожного:
Повідомляється, що на окремих рейсах "Укрзалізниці" книжку можна замовити просто під час оформлення квитка.
"І отримати її безпосередньо на своїй полиці на початку подорожі", - уточнили у компанії.
Станом на 7 вересня 2026 року, така послуга доступна на міжнародних рейсах:
Крім того, "книжкова" послуга доступна у флагманських поїздах внутрішнього сполучення:
Насамкінець пасажирів УЗ закликали обирати українське, підтримувати видавців і брати цікаву книжку з собою в дорогу.
"Бо поки ми читаємо українською, говоримо українською та передаємо ці історії далі - нашу культуру не зупинити", - підсумували у компанії.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що РФ масово знищує українські книжки.
Крім того, ми пояснювали, чи "злетять" ціни на друковані видання й чи загрожує Україні дефіцит книжок.
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