Половина річного ринку під ударом: як обстріли змінять українське книговидання

Російські обстріли складів видавництв можуть мати довготривалі наслідки для українського книговидання. У галузі попереджають про звуження асортименту, менші наклади, здорожчання книг та ризик закриття частини видавництв.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Ми ще поборемось". Як видавництва рятують книжки від ударів та чому неминуче зростуть ціни".

Втрати сягають майже половину річного ринку

За оцінками видавців, лише за останні два місяці в Україні могло бути знищено близько 15 млн примірників книг.

СЕО і співзасновниця видавництва Vivat Юлія Орлова каже, що масштаби втрат уже можна назвати кризовими.

"Якщо рахувати загалом книжки, які знищуються внаслідок обстрілів у друкарнях, на складах, у торгових мережах і книгарнях, то, за нашими приблизними оцінками, може йтися вже про близько 15 млн примірників. Це орієнтовно половина від того, що український книжковий ринок видає за рік", - зазначила вона.

Фото: Які наслідки матимуть російські обстріли складів із книгами (інфографіка РБК-Україна)

Під загрозою дитячі книги та нонфікшн

За словами Орлової, через фінансові втрати видавці змушені будуть зосередитися на книжках, які продаються найшвидше.

"Щоб вижити, видавці будуть насамперед друкувати ті книжки, які мають найвищу оборотність. У результаті може ставати менше дитячих книжок, бізнес-літератури, складнішого нонфікшну та інших видань, які мають менші наклади, але є важливими для розвитку суспільства. Боюся, ми можемо втратити розумного читача", - наголосила вона.

У Bookchef також прогнозують скорочення асортименту, насамперед перекладної літератури.

"Видавництва будуть вибирати безпрограшні проєкти, які швидко розпродуються. Наклади стануть меншими. Є ризик зменшення асортименту, перш за все перекладної літератури, бо вона затратна у реалізації", - заявив головний редактор Євген Широнос.

Фото: Видавці змушені просити підтримки у своїх читачів (BookChef/Facebook)

Друку доведеться чекати довше

Додаткове навантаження чекає і на друкарні. У видавництві "Наш формат" пояснюють, що підприємствам доведеться одночасно передруковувати знищені наклади та шкільні підручники.

"Видавництвам, які втратили готові наклади, потрібно буде їх передруковувати, і згадаймо ще знищені шкільні підручники, які треба буде заново видати. Тому черги справді можуть стати довшими", - зазначили у видавництві.

Видавці наголошують, що без доступних кредитів, страхування та державних програм підтримки частина незалежних гравців може не пережити кризу через брак коштів на відновлення виробництва.