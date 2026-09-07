Изменения в приложении и услуга на отдельных рейсах: пассажиров УЗ предупредили о новых возможностях

На отдельных рейсах "Укрзализныци" ввели полезную услугу для пассажиров. Она не даст заскучать в дороге, а также поддержит отечественных книгоиздателей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы АО "Укрзализныця" в Facebook.
"Читать в дороге под стук колес - одна из тех маленьких железнодорожных традиций, которые хочется беречь", - рассказали украинцам.
В компании уточнили, что заметили: пассажиры любят брать с собой в поезд новые истории.
"Категория "Книги" в программе лояльности "Железные друзья" давно стала одной из самых популярных среди наших пассажиров", - констатировали в "Укрзализныце".
Отмечается также, что "сегодня книга стала символом борьбы за украинское слово".
"Несмотря на вражеские обстрелы и повреждения типографий и складов, украинские издатели продолжают создавать и издавать книги в чрезвычайно сложных условиях. И именно сейчас им особенно нужна наша поддержка", - напомнили в УЗ.
Учитывая такую ситуацию, специалисты компании закрепили книжные предложения на самое верхнее место в приложении (в рамках программы лояльности "Железные друзья").
"Отныне они будут первыми встречать вас в разделе партнерских предложений", - объяснили пользователям.
Уточняется, что там найдется книга для каждого:
Сообщается, что на отдельных рейсах "Укрзализныци" книгу можно заказать прямо при оформлении билета.
"И получить ее непосредственно на своей полке в начале поездки", - уточнили в компании.
По состоянию на 7 сентября 2026 года, такая услуга доступна на международных рейсах:
Кроме того, "книжная" услуга доступна во флагманских поездах внутреннего сообщения:
В завершение пассажиров УЗ призвали выбирать украинское, поддерживать издателей и брать интересную книгу с собой в дорогу.
"Потому что пока мы читаем на украинском, говорим на украинском и передаем эти истории дальше - нашу культуру не остановить", - подытожили в компании.
Напомним, ранее мы рассказывали, что РФ массово уничтожает украинские книги.
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