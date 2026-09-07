Зміни в додатку й послуга на окремих рейсах: пасажирів УЗ попередили про нові можливості
На окремих рейсах "Укрзалізниці" запровадили корисну послугу для пасажирів. Вона не дасть занудьгувати в дорозі, а також підтримає вітчизняних книговидавців.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби АТ "Укрзалізниця" у Facebook.
Популярна категорія у програмі лояльності УЗ
"Читати в дорозі під стукіт коліс - одна з тих маленьких залізничних традицій, які хочеться берегти", - розповіли українцям.
У компанії зауважили, що помітили: пасажири люблять брати з собою в поїзд нові історії.
"Категорія "Книжки" у програмі лояльності "Залізні друзі" давно стала однією з найпопулярніших серед наших пасажирів", - констатували в "Укрзалізниці".
Зазначається також, що "сьогодні книжка в Україні стала символом боротьби за українське слово".
Зміни для користувачів застосунку "Укрзалізниці"
"Попри ворожі обстріли та пошкодження друкарень і складів, українські видавці продовжують створювати й видавати книжки в надзвичайно складних умовах. І саме зараз їм особливо потрібна наша підтримка", - нагадали в УЗ.
З огляду на таку ситуацію, спеціалісти компанії закріпили книжкові пропозиції на найвище місце в застосунку (у межах програми лояльності "Залізні друзі").
"Відтепер вони першими зустрічатимуть вас у розділі партнерських пропозицій", - пояснили користувачам.
Уточнюється, що там знайдеться книжка для кожного:
- паперові, електронні та аудіокнижки для дорослих і дітей;
- знижки, сертифікати на певну суму та навіть книжкові подарунки;
- можливість обміняти свої "обіймашки" на книжкові бонуси.
Важлива послуга на окремих рейсах і поїздах
Повідомляється, що на окремих рейсах "Укрзалізниці" книжку можна замовити просто під час оформлення квитка.
"І отримати її безпосередньо на своїй полиці на початку подорожі", - уточнили у компанії.
Станом на 7 вересня 2026 року, така послуга доступна на міжнародних рейсах:
- до Польщі (Перемишль, Холм);
- до Угорщини (Будапешт);
- до Молдови (Кишинів);
- до Румунії (Бухарест).
"Укрзалізниця" підтримує українське книговидання (інфографіка: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Крім того, "книжкова" послуга доступна у флагманських поїздах внутрішнього сполучення:
- №81/82 "Сакура" ("Київ - Ужгород");
- №95/96 "Гуцульщина" ("Київ - Рахів");
- №01/02 "Єдність" ("Харків - Рахів");
- №15/16 "Лесь Курбас" ("Харків - Івано-Франківськ");
- №17/18 "Сковорода" ("Харків - Ужгород");
- №79/80 "Січеслав" ("Дніпро - Львів");
- №106/105 "Чорноморець" ("Одеса - Київ");
- №43/44 "Стефанія" ("Івано-Франківськ - Дніпро");
- №7/8 "Буковина" ("Київ - Чернівці");
- №92/91 "Леополіс" ("Львів - Київ").
Насамкінець пасажирів УЗ закликали обирати українське, підтримувати видавців і брати цікаву книжку з собою в дорогу.
"Бо поки ми читаємо українською, говоримо українською та передаємо ці історії далі - нашу культуру не зупинити", - підсумували у компанії.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що РФ масово знищує українські книжки.
Крім того, ми пояснювали, чи "злетять" ціни на друковані видання й чи загрожує Україні дефіцит книжок.
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