ua en ru
Пн, 07 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Зміни в додатку й послуга на окремих рейсах: пасажирів УЗ попередили про нові можливості

17:30 07.09.2026 Пн
3 хв
Що тепер можна замовити в поїзд просто під час оформлення квитка?
aimg Ірина Костенко
Зміни в додатку й послуга на окремих рейсах: пасажирів УЗ попередили про нові можливості УЗ дбає про дозвілля своїх пасажирів (фото ілюстративне: Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

На окремих рейсах "Укрзалізниці" запровадили корисну послугу для пасажирів. Вона не дасть занудьгувати в дорозі, а також підтримає вітчизняних книговидавців.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби АТ "Укрзалізниця" у Facebook.

Популярна категорія у програмі лояльності УЗ

"Читати в дорозі під стукіт коліс - одна з тих маленьких залізничних традицій, які хочеться берегти", - розповіли українцям.

У компанії зауважили, що помітили: пасажири люблять брати з собою в поїзд нові історії.

"Категорія "Книжки" у програмі лояльності "Залізні друзі" давно стала однією з найпопулярніших серед наших пасажирів", - констатували в "Укрзалізниці".

Зазначається також, що "сьогодні книжка в Україні стала символом боротьби за українське слово".

Читайте також: Половина річного ринку під ударом: як обстріли змінять українське книговидання

Зміни для користувачів застосунку "Укрзалізниці"

"Попри ворожі обстріли та пошкодження друкарень і складів, українські видавці продовжують створювати й видавати книжки в надзвичайно складних умовах. І саме зараз їм особливо потрібна наша підтримка", - нагадали в УЗ.

З огляду на таку ситуацію, спеціалісти компанії закріпили книжкові пропозиції на найвище місце в застосунку (у межах програми лояльності "Залізні друзі").

"Відтепер вони першими зустрічатимуть вас у розділі партнерських пропозицій", - пояснили користувачам.

Уточнюється, що там знайдеться книжка для кожного:

  • паперові, електронні та аудіокнижки для дорослих і дітей;
  • знижки, сертифікати на певну суму та навіть книжкові подарунки;
  • можливість обміняти свої "обіймашки" на книжкові бонуси.
Читайте також: Чи можуть видавництва страхувати книжки? На кого лягають збитки від атак РФ

Важлива послуга на окремих рейсах і поїздах

Повідомляється, що на окремих рейсах "Укрзалізниці" книжку можна замовити просто під час оформлення квитка.

"І отримати її безпосередньо на своїй полиці на початку подорожі", - уточнили у компанії.

Станом на 7 вересня 2026 року, така послуга доступна на міжнародних рейсах:

  • до Польщі (Перемишль, Холм);
  • до Угорщини (Будапешт);
  • до Молдови (Кишинів);
  • до Румунії (Бухарест).

Зміни в додатку й послуга на окремих рейсах: пасажирів УЗ попередили про нові можливості"Укрзалізниця" підтримує українське книговидання (інфографіка: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Крім того, "книжкова" послуга доступна у флагманських поїздах внутрішнього сполучення:

  • №81/82 "Сакура" ("Київ - Ужгород");
  • №95/96 "Гуцульщина" ("Київ - Рахів");
  • №01/02 "Єдність" ("Харків - Рахів");
  • №15/16 "Лесь Курбас" ("Харків - Івано-Франківськ");
  • №17/18 "Сковорода" ("Харків - Ужгород");
  • №79/80 "Січеслав" ("Дніпро - Львів");
  • №106/105 "Чорноморець" ("Одеса - Київ");
  • №43/44 "Стефанія" ("Івано-Франківськ - Дніпро");
  • №7/8 "Буковина" ("Київ - Чернівці");
  • №92/91 "Леополіс" ("Львів - Київ").

Насамкінець пасажирів УЗ закликали обирати українське, підтримувати видавців і брати цікаву книжку з собою в дорогу.

"Бо поки ми читаємо українською, говоримо українською та передаємо ці історії далі - нашу культуру не зупинити", - підсумували у компанії.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що РФ масово знищує українські книжки.

Крім того, ми пояснювали, чи "злетять" ціни на друковані видання й чи загрожує Україні дефіцит книжок.

Читайте також, як війна змінила книжковий ринок в цілому.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Укрзалізниця послуги Читання Поїзди Додаток Застосунок Потяги
Новини
Комендантська година, метро та робота ТЦ: що зміниться у Києві з 10 вересня
Комендантська година, метро та робота ТЦ: що зміниться у Києві з 10 вересня
Аналітика
Власні двигуни та ручне керування над РФ: інтерв'ю з розробником реактивних дронів "Барс"
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Власні двигуни та ручне керування над РФ: інтерв'ю з розробником реактивних дронів "Барс"