Зміни в додатку й послуга на окремих рейсах: пасажирів УЗ попередили про нові можливості

На окремих рейсах "Укрзалізниці" запровадили корисну послугу для пасажирів. Вона не дасть занудьгувати в дорозі, а також підтримає вітчизняних книговидавців.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби АТ "Укрзалізниця" у Facebook.

Популярна категорія у програмі лояльності УЗ

"Читати в дорозі під стукіт коліс - одна з тих маленьких залізничних традицій, які хочеться берегти", - розповіли українцям.

У компанії зауважили, що помітили: пасажири люблять брати з собою в поїзд нові історії.

"Категорія "Книжки" у програмі лояльності "Залізні друзі" давно стала однією з найпопулярніших серед наших пасажирів", - констатували в "Укрзалізниці".

Зазначається також, що "сьогодні книжка в Україні стала символом боротьби за українське слово".

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Зміни для користувачів застосунку "Укрзалізниці"

"Попри ворожі обстріли та пошкодження друкарень і складів, українські видавці продовжують створювати й видавати книжки в надзвичайно складних умовах. І саме зараз їм особливо потрібна наша підтримка", - нагадали в УЗ.

З огляду на таку ситуацію, спеціалісти компанії закріпили книжкові пропозиції на найвище місце в застосунку (у межах програми лояльності "Залізні друзі").

"Відтепер вони першими зустрічатимуть вас у розділі партнерських пропозицій", - пояснили користувачам.

Уточнюється, що там знайдеться книжка для кожного:

паперові, електронні та аудіокнижки для дорослих і дітей;

знижки, сертифікати на певну суму та навіть книжкові подарунки;

можливість обміняти свої "обіймашки" на книжкові бонуси.

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Важлива послуга на окремих рейсах і поїздах

Повідомляється, що на окремих рейсах "Укрзалізниці" книжку можна замовити просто під час оформлення квитка.

"І отримати її безпосередньо на своїй полиці на початку подорожі", - уточнили у компанії.

Станом на 7 вересня 2026 року, така послуга доступна на міжнародних рейсах:

до Польщі (Перемишль, Холм);

до Угорщини (Будапешт);

до Молдови (Кишинів);

до Румунії (Бухарест).

"Укрзалізниця" підтримує українське книговидання (інфографіка: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Крім того, "книжкова" послуга доступна у флагманських поїздах внутрішнього сполучення:

№81/82 "Сакура" ("Київ - Ужгород");

№95/96 "Гуцульщина" ("Київ - Рахів");

№01/02 "Єдність" ("Харків - Рахів");

№15/16 "Лесь Курбас" ("Харків - Івано-Франківськ");

№17/18 "Сковорода" ("Харків - Ужгород");

№79/80 "Січеслав" ("Дніпро - Львів");

№106/105 "Чорноморець" ("Одеса - Київ");

№43/44 "Стефанія" ("Івано-Франківськ - Дніпро");

№7/8 "Буковина" ("Київ - Чернівці");

№92/91 "Леополіс" ("Львів - Київ").

Насамкінець пасажирів УЗ закликали обирати українське, підтримувати видавців і брати цікаву книжку з собою в дорогу.

"Бо поки ми читаємо українською, говоримо українською та передаємо ці історії далі - нашу культуру не зупинити", - підсумували у компанії.