Комендантська година, метро та робота ТЦ: що зміниться у Києві з 10 вересня

У Києві вже з 10 вересня набудуть чинності низка змін, пов'язаних із правилами реагування на повітряну тривогу і не тільки. Зміни затвердила Рада оборони столиці.

Більш детально про нововведення та як це вплине на роботу бізнесу - у матеріалі РБК-Україна нижче.

Комендантська година

Як розповів мер Києва Віталій Кличко, згідно з рішенням Кабміну, з 10 вересня комендантську годину у столиці скоротять на одну годину. Тепер вона діятиме з 01:00 до 05:00.

Відповідно до таких нововведень, графік роботи громадського транспорту в столиці також продовжать на одну годину.

При цьому рішення не вплине на графік роботи закладів громадського харчування, розважальних закладів та ТРЦ у Києві.

Мер звернув увагу, що рух транзитного великогабаритного транспорту у столиці під час комендантської години було дозволено з 3 вересня.

Під час комендантської години також буде організовано чотири автобусні маршрути для перевезення людей від Центрального вокзалу.

Як працюватиме метро під час тривог

Підземний транспорт адаптує графік та маршрути залежно від оголошеного рівня небезпеки:

"Зелена" гілка (Сирецько-Печерська) : під час "жовтого" рівня тривоги курсуватиме без обмежень. Потяги перевозитимуть пасажирів через Південний міст із лівого на правий берег і назад. У разі "червоного" рівня рух обмежать - поїзди ходитимуть лише на двох окремих ділянках: від станції "Сирець" до "Видубичів" та від "Славутича" до "Червоного хутора".

: під час "жовтого" рівня тривоги курсуватиме без обмежень. Потяги перевозитимуть пасажирів через Південний міст із лівого на правий берег і назад. У разі "червоного" рівня рух обмежать - поїзди ходитимуть лише на двох окремих ділянках: від станції "Сирець" до "Видубичів" та від "Славутича" до "Червоного хутора". "Червона" гілка (Святошинсько-Броварська): за будь-якої тривоги продовжить працювати в обмеженому режимі тільки на підземній ділянці між станціями "Академмістечко" та "Арсенальна". Для пасажирів від Палацу спорту через Арсенальну до "Лісової" постійно курсує автобус №1М.

Варто зазначити, що раніше Кабмін рекомендував київській владі дозволити повноцінну роботу метро під час "жовтих" тривог. Проте київська влада вирішила лише частково виконати ці рекомендації.

Правила руху мостами через Дніпро

Для автомобільного та наземного транспорту введено окремі графіки та обмеження на мостових переходах:

Південний міст: під час тривоги рух буде дозволено, проте з технологічним перекриттям на 30 хвилин після оголошення сигналу та на 30 хвилин після відбою. Крім того, заїзд на міст із вулиць Саперно-Слобідської та Михайла Бойчука під час тривоги повністю закриють.

під час тривоги рух буде дозволено, проте з технологічним перекриттям на 30 хвилин після оголошення сигналу та на 30 хвилин після відбою. Крім того, заїзд на міст із вулиць Саперно-Слобідської та Михайла Бойчука під час тривоги повністю закриють. Подільсько-Воскресенський міст: працюватиме за аналогічною схемою з 30-хвилинним технологічним перекриттям після оголошення та відбою тривоги, а також із запровадженням реверсного руху.

працюватиме за аналогічною схемою з 30-хвилинним технологічним перекриттям після оголошення та відбою тривоги, а також із запровадженням реверсного руху. Інші мости: Дарницький, Північний, а також міст Патона та Метро працюватимуть у звичайному режимі без додаткових обмежень.

Робота ТЦ та заборона масових заходів

У місті тимчасово забороняються всі розважальні та фізкультурно-спортивні заходи на відкритому повітрі або у приміщеннях без укриттів.

За "жовтого" рівня небезпеки в столиці продовжуватимуть працювати ЦНАПи, соціальні установи. При цьому протоколи безпеки для роботи навчальних закладів та медустанов не змінювали.

Також, за словами мера, суб'єкти господарювання різних форм власності - ТЦ, кафе та інші заклади - зможуть працювати за дотримання умов, визначених Кабміном. Йдеться про суворе дотримання правил безпеки, а також забезпечення доступу до укриття для персоналу та відвідувачів. При цьому роботу буде дозволено під час "жовтих" тривог.

Повідомлення про рівень тривоги вже доступні у застосунку "Київ Цифровий".