Изменения в приложении и услуга на отдельных рейсах: пассажиров УЗ предупредили о новых возможностях

На отдельных рейсах "Укрзализныци" ввели полезную услугу для пассажиров. Она не даст заскучать в дороге, а также поддержит отечественных книгоиздателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы АО "Укрзализныця" в Facebook.

Популярная категория в программе лояльности УЗ

"Читать в дороге под стук колес - одна из тех маленьких железнодорожных традиций, которые хочется беречь", - рассказали украинцам.

В компании уточнили, что заметили: пассажиры любят брать с собой в поезд новые истории.

"Категория "Книги" в программе лояльности "Железные друзья" давно стала одной из самых популярных среди наших пассажиров", - констатировали в "Укрзализныце".

Отмечается также, что "сегодня книга стала символом борьбы за украинское слово".

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Изменения для пользователей приложения "Укрзализныци"

"Несмотря на вражеские обстрелы и повреждения типографий и складов, украинские издатели продолжают создавать и издавать книги в чрезвычайно сложных условиях. И именно сейчас им особенно нужна наша поддержка", - напомнили в УЗ.

Учитывая такую ситуацию, специалисты компании закрепили книжные предложения на самое верхнее место в приложении (в рамках программы лояльности "Железные друзья").

"Отныне они будут первыми встречать вас в разделе партнерских предложений", - объяснили пользователям.

Уточняется, что там найдется книга для каждого:

бумажные, электронные и аудиокниги для взрослых и детей;

скидки, сертификаты на определенную сумму и книжные подарки;

возможность обменять свои "обнимашки" на книжные бонусы.

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Важная услуга на отдельных рейсах и поездах

Сообщается, что на отдельных рейсах "Укрзализныци" книгу можно заказать прямо при оформлении билета.

"И получить ее непосредственно на своей полке в начале поездки", - уточнили в компании.

По состоянию на 7 сентября 2026 года, такая услуга доступна на международных рейсах:

в Польшу (Перемышль, Хелм);

в Венгрию (Будапешт);

в Молдову (Кишинев);

в Румынию (Бухарест).

"Укрзализныця" поддерживает украинское книгоиздание (инфографика: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Кроме того, "книжная" услуга доступна во флагманских поездах внутреннего сообщения:

№81/82 "Сакура" ("Киев - Ужгород");

№95/96 "Гуцульщина" ("Киев - Рахов");

№01/02 "Єдність" ("Харьков - Рахов");

№15/16 "Лесь Курбас" ("Харьков - Ивано-Франковск");

№17/18 "Сковорода" ("Харьков - Ужгород");

№79/80 "Січеслав" ("Днепр - Львов");

№106/105 "Чорноморець" ("Одесса - Киев");

№43/44 "Стефанія" ("Ивано-Франковск - Днепр");

№7/8 "Буковина" ("Киев - Черновцы");

№92/91 "Леополіс" ("Львов - Киев").

В завершение пассажиров УЗ призвали выбирать украинское, поддерживать издателей и брать интересную книгу с собой в дорогу.

"Потому что пока мы читаем на украинском, говорим на украинском и передаем эти истории дальше - нашу культуру не остановить", - подытожили в компании.