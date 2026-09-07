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Изменения в приложении и услуга на отдельных рейсах: пассажиров УЗ предупредили о новых возможностях

17:30 07.09.2026 Пн
3 мин
Что теперь можно заказать в поезд прямо во время оформления билета?
aimg Ирина Костенко
Изменения в приложении и услуга на отдельных рейсах: пассажиров УЗ предупредили о новых возможностях УЗ заботится о досуге своих пассажиров (фото иллюстративное: Getty Images)
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На отдельных рейсах "Укрзализныци" ввели полезную услугу для пассажиров. Она не даст заскучать в дороге, а также поддержит отечественных книгоиздателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы АО "Укрзализныця" в Facebook.

Популярная категория в программе лояльности УЗ

"Читать в дороге под стук колес - одна из тех маленьких железнодорожных традиций, которые хочется беречь", - рассказали украинцам.

В компании уточнили, что заметили: пассажиры любят брать с собой в поезд новые истории.

"Категория "Книги" в программе лояльности "Железные друзья" давно стала одной из самых популярных среди наших пассажиров", - констатировали в "Укрзализныце".

Отмечается также, что "сегодня книга стала символом борьбы за украинское слово".

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Изменения для пользователей приложения "Укрзализныци"

"Несмотря на вражеские обстрелы и повреждения типографий и складов, украинские издатели продолжают создавать и издавать книги в чрезвычайно сложных условиях. И именно сейчас им особенно нужна наша поддержка", - напомнили в УЗ.

Учитывая такую ситуацию, специалисты компании закрепили книжные предложения на самое верхнее место в приложении (в рамках программы лояльности "Железные друзья").

"Отныне они будут первыми встречать вас в разделе партнерских предложений", - объяснили пользователям.

Уточняется, что там найдется книга для каждого:

  • бумажные, электронные и аудиокниги для взрослых и детей;
  • скидки, сертификаты на определенную сумму и книжные подарки;
  • возможность обменять свои "обнимашки" на книжные бонусы.
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Важная услуга на отдельных рейсах и поездах

Сообщается, что на отдельных рейсах "Укрзализныци" книгу можно заказать прямо при оформлении билета.

"И получить ее непосредственно на своей полке в начале поездки", - уточнили в компании.

По состоянию на 7 сентября 2026 года, такая услуга доступна на международных рейсах:

  • в Польшу (Перемышль, Хелм);
  • в Венгрию (Будапешт);
  • в Молдову (Кишинев);
  • в Румынию (Бухарест).

Изменения в приложении и услуга на отдельных рейсах: пассажиров УЗ предупредили о новых возможностях"Укрзализныця" поддерживает украинское книгоиздание (инфографика: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Кроме того, "книжная" услуга доступна во флагманских поездах внутреннего сообщения:

  • №81/82 "Сакура" ("Киев - Ужгород");
  • №95/96 "Гуцульщина" ("Киев - Рахов");
  • №01/02 "Єдність" ("Харьков - Рахов");
  • №15/16 "Лесь Курбас" ("Харьков - Ивано-Франковск");
  • №17/18 "Сковорода" ("Харьков - Ужгород");
  • №79/80 "Січеслав" ("Днепр - Львов");
  • №106/105 "Чорноморець" ("Одесса - Киев");
  • №43/44 "Стефанія" ("Ивано-Франковск - Днепр");
  • №7/8 "Буковина" ("Киев - Черновцы");
  • №92/91 "Леополіс" ("Львов - Киев").

В завершение пассажиров УЗ призвали выбирать украинское, поддерживать издателей и брать интересную книгу с собой в дорогу.

"Потому что пока мы читаем на украинском, говорим на украинском и передаем эти истории дальше - нашу культуру не остановить", - подытожили в компании.

Напомним, ранее мы рассказывали, что РФ массово уничтожает украинские книги.

Кроме того, мы объясняли, "взлетят ли" цены на печатные издания и угрожает ли Украине дефицит книг.

Читайте также, как война изменила книжный рынок в целом.

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