ЗМІ підрахували небойові втрати РФ у військових літаках та гелікоптерах

Так, з 24 лютого 2022 року та за даними на 17 серпня 2023 року кожна п'ята (21,7%) підтверджена втрата російської пілотованої авіації, включаючи реактивні літаки, вертольоти та транспортні літаки, була пояснена в РФ збоями системи, помилками пілотів, "дружнім вогнем", або іншими подіями, які не пов'язані з безпосередніми бойовими діями проти України.

На думку експертів, такі високі втрати літаків ПКС РФ під час тренувань або небойових вильотів можуть бути пояснені кількома факторами, і "не в останню чергу через недогляд Росії в технічному обслуговуванні своїх літаків, вкладення часу у підготовку пілотів на високому рівні та суворого дотримання процедур безпеки”.

Також видання в публікації використало дані розвідки з відкритих джерел Oryx та повідомлення росЗМІ.

В Oryx підрахували, що станом на 17 серпня РФ втратила 186 літаків і гелікоптерів, з яких 13 вказані як "небойові" втрати.

Також у Newsweek повідомили, що змогли виявити знищення 221 пілотованого літального апарату, включаючи 17 реактивних літаків та 18 вертольотів. Тобто загалом 48 одиниць, які вважаються небойовими втратами. Серед них, зокрема, 7 літаків Су-25, 4 надзвукові перехоплювачі МіГ-31 та 3 російські розвідувально-ударні вертольоти Ка-52.

Також у публікації наголошується, що такі цифри хоч і не є вичерпними – вони дають "жахливу оцінку" нинішньому стану російських ПКС.

РФ губить авіацію на війні та "у тилу"

Нагадаємо, що за даними Генштабу станом на ранок 23 серпня, російські окупанти втратили в Україні 315 літаків та 314 вертольотів.

Також повідомлялося, що 14 серпня російський навчальний літак Л-39 розбився біля аеродрому в Краснодарському краї. Один із членів екіпажу загинув. Пізніше з'явилася інформація, що поблизу Адигеї загинув полковник, командир учбової авіабази.

Перед тим, 13 травня, у Брянській області РФ упав гелікоптер. Пізніше у Брянській області впав ще один вертоліт. Також на початку липня в Камчатському краї РФ розбився винищувач МіГ-31 під час навчального польоту.

Зазначимо також, що 19 серпня у РФ заявили про атаку на військовий аеродром "Сольці" у Новгородській області. У Міноборони країни-агресора заявили, що дрон коптерного типу намагався атакувати аеродром, але його нібито збили. Повідомлялося, що через атаку спалахнула пожежа на стоянці літаків, один літак отримав пошкодження.

При цьому аналітики ISW вважають, що через атаку пошкодження отримали щонайменше два стратегічні літаки.