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У Краснодарському краї РФ розбився літак Л-39

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Понеділок 14 серпня 2023 23:00
У Краснодарському краї РФ розбився літак Л-39 Фото: Л-39 (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Російський навчальний літак Л-39 розбився біля аеродрому в Краснодарському краї. Один із членів екіпажу загинув.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Інцидент нібито стався під час виконання планового навчально-тренувального польоту.

"Під час заходу на посадку зазнав аварії навчальний літак Л-39 навчального авіаційного полку. Літак упав у межах аеродрому", - ідеться в повідомленні.

При цьому зазначається, що руйнувань і постраждалих на землі немає.

За попередньою інформацією з місця, один із членів екіпажу загинув.

Водночас причина аварії встановлюється.

Інциденти з літаками та гелікоптерами в Росії

У Росії вже повідомляли про аварії авіації, які відбувалися раніше. Наприклад, 13 травня у Брянській області РФ упав гелікоптер. Перед падінням він довго кружляв, а потім упав додому. Пізніше у Брянській області впав ще один вертоліт.

Також на початку липня в Камчатському краї РФ розбився винищувач МіГ-31 під час навчального польоту.

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