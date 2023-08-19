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Росія заявила про атаку на військовий аеродром у Новгородській області

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Новгород, Субота 19 серпня 2023 13:26
Росія заявила про атаку на військовий аеродром у Новгородській області Фото: у Росії поскаржилися на атаку на аеродром у Новгородській області (росЗМІ)
Автор: Наталія Юрченко

Росія заявила про атаку на військовий аеродром "Сольці" у Новгородській області. Окупанти звинувачують Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони РФ.

Як пишуть росіяни, безпілотник коптерного типу намагався атакувати військовий аеродром. Дрон нібито збили зі стрілецької зброї.

Міноборони Росія заявляє, що внаслідок атаки спалахнула пожежа на стоянці літаків, яку начебто оперативно ліквідували.

"Пошкодження отримав один літак, які постраждали внаслідок терористичного акту немає", - пишуть росіяни.

При цьому у мережі публікують фото, на яких багато диму. Як повідомляють у мережі, саме на аеродромі "Сольці" розташовані російські бомбардувальники Ту-22м3.

Атаки на кораблі РФ

Як відомо, в ніч на 4 серпня у районі порту Новоросійськ у Краснодарському краї РФ пролунали вибухи. Міноборони Росія заявило про атаку морських дронів та звинуватило Україну.

Джерела РБК-Україна підтвердили, що СБУ провела спецоперацію у бухті Новоросійська, внаслідок чого було пошкоджено десантний корабель "Оленегорский горняк". За наявною інформацією, росіяни ще не скоро зможуть полагодити корабель.

Вже наступної ночі у районі Керченської протоки був атакований дронами великий нафтовий танкер SIG, який був навантажений паливом. Спецоперацію провели СБУ спільно з ВМС України.

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Російська Федерація атака дронів
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