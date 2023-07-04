ua ru
Вт, 04 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Камчатському краї РФ розбився винищувач МіГ-31

Новость на русском →
Росія, Вівторок 04 липня 2023 16:44
У Камчатському краї РФ розбився винищувач МіГ-31 Ілюстративне фото: у Камчатському краї РФ розбився винищувач МіГ-31 (defence-blog.com)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Камчатському краї РФ винищувач МіГ-31 зазнав аварії під час виконання навчального польоту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

У Тихоокеанському флоті повідомляється, що літак виконував політ без боєкомплекту.

До місця аварії направили пошуково-рятувальні сили.

Інциденти з літаками та гелікоптерами в Росії

У Росії вже повідомляли про аварії авіації, які відбувалися раніше. Так, наприклад, 13 травня у Брянській області РФ упав вертоліт. Перед падінням він довго кружляв над містом Клинці, а потім упав на будинок.

Пізніше у Брянській області впав ще один вертоліт. Другий борт нібито "приземлився" у місті Стародуб. Після цього стало відомо ще про два гелікоптери і два літаки, які зазнали аварії в РФ.

РосЗМІ повідомляли, що чотири російські літаки та вертольоти, які "впали" в Брянській області, входили в одну авіагрупу. Вони мали завдати ударів по Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Камчатка Авиакатастрофа
NEWS
Під час контрнаступу Україна не отримає винищувачі, - глава Військового комітету НАТО
Під час контрнаступу Україна не отримає винищувачі, - глава Військового комітету НАТО
DAILY
"Це вже моя третя війна із Росією". Історії іноземців, які стали на захист України
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Це вже моя третя війна із Росією". Історії іноземців, які стали на захист України