СМИ подсчитали небоевые потери РФ в военных самолетах и вертолетах

Так, с 24 февраля 2022 года и по данным на 17 августа 2023 года каждая пятая (21,7%) подтвержденная потеря российской пилотируемой авиации, включая реактивные самолеты, вертолеты и транспортные самолеты, была объяснена в РФ сбоями системы, ошибками пилотов, "дружественным огнем" или другими происшествиями, не связанные с непосредственными боевыми действиями против Украины.

По мнению экспертов, такие высокие потери самолетов ВКС РФ во время тренировок или небоевых вылетов могут быть объяснены несколькими факторами, и "не в последнюю очередь из-за недосмотра России в техническом обслуживании своих самолетов, вложения времени в подготовку пилотов на высоком уровне и строгого соблюдения процедур безопасности".

Также издание в публикации использовало данные разведки из открытых источников Oryx и сообщения росСМИ.

В Oryx подсчитали, что по состоянию на 17 августа РФ потеряла 186 самолетов и вертолетов, из которых 13 указаны как "небоевые" потери.

Также в Newsweek сообщили, что смогли обнаружить уничтожение 221 пилотируемого летательного аппарата, включая 17 реактивных самолетов и 18 вертолетов. То есть в общей сложности 48 единиц, которые считаются небоевыми потерями. Среди них, в частности, 7 самолетов Су-25, 4 сверхзвуковых перехватчика МиГ-31 и 3 российских разведывательно-ударных вертолета Ка-52.

Также в публикации отмечается, что такие цифры хотя и не являются исчерпывающими - они дают "ужасную оценку" нынешнему состоянию российских ВКС.

РФ теряет авиацию на войне и "в тылу"

Напомним, что по данным Генштаба по состоянию на утром 23 августа, российские оккупанты потеряли в Украине 315 самолетов и 314 вертолетов.

Ранее также сообщалось, что 19 августа Россия заявила об атаке на военный аэродром "Сольцы" в Новгородской области. В Минобороны страны-агрессора заявили, что дрон коптерного типа пытался атаковать аэродром, но его якобы сбили.

Сообщалось, что из-за атак вспыхнул пожар на стоянке самолетов, один самолет получил повреждение.

При этом аналитики ISW считают, что из-за атаки повреждения получили по меньшей мере два стратегических самолета.