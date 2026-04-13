Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Злякався? Сійярто раптово "зник" після поразки Орбана на виборах

12:20 13.04.2026 Пн
2 хв
Глава МЗС Угорщини не з’являється на публіці та припинив активність у соцмережах
aimg Тетяна Степанова
Фото: міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто (Getty Images)

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто зник з публічного простору після парламентських виборів, на яких вже колишній прем'єр Віктор Орбан зазнав поразки.

Угорські ЗМІ звернули увагу на відсутність Сійярто у публічному просторі після виборів.

Журналісти зазначають, що глава МЗС Угорщини не був поруч з Орбаном під час його публічного визнання поразки. Крім того, Сіярто вже понад 16 годин не проявляє активності у соцмережах.

Останній допис угорського міністра у Facebook з'явився близько 16:00 у неділю, 12 квітня. Тоді він закликав прихильників партії "Фідес" взяти участь у голосуванні.

Раніше того ж дня глава МЗС опублікував фото з дружиною після голосування на виборах.

Відсутність Сійярто на тлі важливих політичних подій викликала обговорення у медіа та серед спостерігачів.

Вибори в Угорщині

Нагадаємо, вчора, 12 квітня, в Угорщині відбулися парламентські вибори.

Більшістю голосів перемогу здобула опозиційна партія "Тиса" на чолі з Петером Мадяром.

За даними опитувань і попередніх результатів, політична сила отримала близько 57% голосів, тоді як партія віктора Орбана "Фідес" - близько 37%.

Після підрахунку 99% голосів "Тиса" здобула 138 місць у парламенті, а "Фідес" - 55, що забезпечує опозиції понад дві третини мандатів і фактичний контроль над владою.

Сам Орбан, який очолював уряд близько 16 років, уже визнав свою поразку.

Злив розмов Сійярто з Лавровим

Нагадаємо, 31 березня у мережу вже потрапляли аудіозаписи розмов глави МЗС Угорщини Петера Сійярто з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим щодо зняття санкцій із впливових росіян.

Зокрема, російський міністр просив допомогти виключити із санкційного списку сестру олігарха Алішера Усманова Гульбахор Ісмаїлову, і згодом її справді прибрали з переліку.

Крім того, The Washington Post писало, що Сійярто регулярно контактував із Лавровим під час перерв у брюссельських зустрічах, через що Москва фактично мала непрямий доступ до переговорів у ЄС.

Пізніше сам угорський міністр визнав, що підтримує такий зв'язок.

Також Сійярто за кілька днів до виборів у країні потрапив під нову хвилю критики через витік йогот розмов з Лавровим.

В одному з фрагментів Сійярто після прохання Лаврова нібито погоджується передати документ про роль мов нацменшин у переговорах щодо вступу України до ЄС.

