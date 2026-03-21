Надавав "живі звіти" Лаврову: Сійярто дзвонив у Москву прямо з засідань ЄС, - WP

17:50 21.03.2026
У перервах між засіданнями відбувалися розмови, про які офіційно не говорили
Сергій Козачук
Фото: глава МЗС Угорщини Петер Сійярто (flickr.com)

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто регулярно інформував Москву про перебіг засідань ЄС. Повідомляється, що він звітував Лаврову безпосередньо у перервах зустрічей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Читайте також: Розвідка РФ планувала інсценувати замах на Орбана перед виборами, - WP

Деталі співпраці з Москвою

Як повідомляє WP, за даними неназваного європейського чиновника з питань безпеки, міністр закордонних справ Угорщини телефонував главі МЗС Росії Сергію Лаврову, щоб оперативно передавати зміст дискусій та ймовірні рішення ЄС.

Через таку тісну комунікацію Росія фактично була присутня за столом переговорів на кожному засіданні Євросоюзу протягом багатьох років.

Сам Петер Сійярто наразі не надав коментарів щодо цієї інформації.

З моменту початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році очільник угорського МЗС здійснив уже 16 офіційних візитів до Москви.

Остання така поїздка відбулася 4 березня 2026 року, під час якої Сійярто провів зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним.

Скандали навколо Угорщини та РФ

Нагадаємо, останнім часом довкола угорської влади спалахнуло кілька гучних міжнародних скандалів.

Зокрема, РБК-Україна повідомляло, що російська розвідка планувала інсценувати замах на Віктора Орбана. За даними журналістів, ця провокація мала на меті змінити хід виборів в країні.

Крім того, раніше стало відомо про жорстке поводження угорських силовиків із затриманими українцями. ЗМІ повідомили, що до співробітників "Ощадбанку" застосовували ін’єкції "сироватки правди", аби змусити їх до зізнань.

У зв'язку з цим Міністерство закордонних справ України вже висунуло вимогу розслідувати застосування методів КДБ проти українських інкасаторів.

США зняли санкції з іранської нафти, яка "застрягла" у морі, - Бессент
США зняли санкції з іранської нафти, яка "застрягла" у морі, - Бессент
