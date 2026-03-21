Надавав "живі звіти" Лаврову: Сійярто дзвонив у Москву прямо з засідань ЄС, - WP

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто регулярно інформував Москву про перебіг засідань ЄС. Повідомляється, що він звітував Лаврову безпосередньо у перервах зустрічей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post .

Деталі співпраці з Москвою

Як повідомляє WP, за даними неназваного європейського чиновника з питань безпеки, міністр закордонних справ Угорщини телефонував главі МЗС Росії Сергію Лаврову , щоб оперативно передавати зміст дискусій та ймовірні рішення ЄС.

Через таку тісну комунікацію Росія фактично була присутня за столом переговорів на кожному засіданні Євросоюзу протягом багатьох років.

Сам Петер Сійярто наразі не надав коментарів щодо цієї інформації.

З моменту початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році очільник угорського МЗС здійснив уже 16 офіційних візитів до Москви.

Остання така поїздка відбулася 4 березня 2026 року, під час якої Сійярто провів зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним.