ua en ru
Вт, 24 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

"Це може звучати різко": Сійярто зізнався, що дзвонить Лаврову прямо з засідань ЄС

13:29 24.03.2026 Вт
2 хв
aimg Ірина Глухова
Фото: глава МЗС Угорщини Петер Сійярто (Getty Images)

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто визнав, що регулярно контактує з главою російського МЗС Сергієм Лавровим під час закритих зустрічей Ради ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.

Читайте також: Путін наказав підтримати Орбана на виборах: в Угорщині працюють політтехнологи РФ, - ЗМІ

Очільник угорського МЗС підтвердив факт дзвінків з Лавровим, стверджуючи, що рішення ЄС щодо енергетики, автомобільної промисловості та безпеки безпосередньо впливають на відносини Угорщини з партнерами поза блоком.

"Так, ці питання необхідно обговорювати з нашими партнерами поза межами ЄС. Я спілкуюся не лише з міністром закордонних справ Росії, а й з американськими, турецькими, ізраїльськими, сербськими та іншими колегами до та після засідань Ради ЄС", - зазначив він.

Сіярто додав: "Те, що я кажу, може звучати різко, але дипломатія - це розмови з лідерами інших країн".

Він стверджує, що на міністерському рівні нібито жодні таємниці не обговорюються.

"Кожен міністр приносить свій телефон до кімнати, крім мене. Припущення про наявність будь-яких протоколів безпеки належить до категорії дурості", - сказав міністр.

Що передувало

Нагадаємо, нещодавно видання The Washington Post повідомило, що Сійярто регулярно підтримував зв'язок із Лавровим під час перерв у брюссельських зустрічах.

Через таку тісну комунікацію Росія фактично була присутня за столом переговорів на кожному засіданні Євросоюзу протягом багатьох років.

Ці повідомлення викликали занепокоєння в Євросоюзі, оскільки держави-члени ЄС зобов’язані дотримуватися принципу щирої співпраці, а зміст закритих засідань Ради ЄС вважається конфіденційним.

Тим часом угорський уряд відкидав звинувачення у таких контактах, називаючи їх фейковими новинами.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Євросоюз Російська Федерація Угорщина Лавров
Новини
Росія вдарила по 14-поверхівці в Дніпрі: сталися пожежі, є поранені
Росія вдарила по 14-поверхівці в Дніпрі: сталися пожежі, є поранені
Аналітика
Рада тріщить по швах. Чому "Слуга народу" не голосує за закони влади
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Рада тріщить по швах. Чому "Слуга народу" не голосує за закони влади