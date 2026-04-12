Голосування в Угорщині закінчилося: на виборах історична явка

20:45 12.04.2026 Нд
Орбан чи Мадяр: хто згідно з опитуванням перемагає?
aimg Едуард Ткач
Голосування в Угорщині закінчилося: на виборах історична явка Фото: Віктор Орбан (Getty Imaegs)

До вечора неділі, 12 квітня, в Угорщині закрилися дільниці для голосування на парламентських виборах. Цього дня було зафіксовано історичний рекорд за явкою угорців, які віддали свій голос.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telex.

Як пише видання, голосування завершилося о 19:00 на 10 047 виборчих дільницях, які розташовані в 3154 населених пунктах по всій країні і в 23 районах Будапешта.

Водночас люди, які бажають проголосувати і продовжували стояти в черзі - все ще можуть віддати свій голос.

Тим часом у Національній виборчій комісії опублікували дані, згідно з якими, явка станом на 18:30 склала 77,80%. Це означає, що на виборах проголосували 5,856 млн осіб.

Telex зазначає, що абсолютний рекорд 2002 року було побито всього за дві години до закриття виборчих дільниць. Так, до 17:00 проголосували вже понад 74% виборців (5,5 млн осіб).

Раніше у 2022 році, явка на вибори до 18:30 становила 67,8% виборців.

Хто може перемогти

На цих виборах основними конкурентами за місця в парламенті є опозиційна партія "Тиса" Петера Мадьяра і правляча партія чинного прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Згідно з опитуванням 21 Research Center, яке було проведене з 8 до 11 квітня, партія партія "Тиса" Мадяра може перемогти "Фідес" Орбана.

Результати показали, що "Тиса" може отримати 55% голосів, що дорівнюватиме 132 мандатам у парламенті. Це всього на 1 мандат менше, ніж потрібно для конституційної більшості. Партії Орбана, згідно з опитуванням, дістанеться лише 38%, що дорівнює 61 мандату.

Голосування в Угорщині закінчилося: на виборах історична явкаФото: опитування 21 Research Center (telex.hu)

Чи справдяться результати опитування, стане відомо зовсім скоро. Перші результати з виборчих дільниць почнуть з'являтися приблизно о 21:00 або о 22:00 за Києвом.

Підтримка може не допомогти, Орбан ризикує програти

Нагадаємо, напередодні виборів у ЗМІ з'явилася інформація, що РФ розгорнула масштабну кампанію з дезінформації, щоб підтримувати прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана і дискредитувати опозицію.

Паралельно в росЗМІ були публікації про те, що в Кремлі допускають поразку партії "Фідес". На цей випадок Москва навіть готує ґрунт, щоб звинуватити в провалі саму угорську команду.

Варто зазначити, що допомогти Орбану намагалася не тільки Росія, а й США. Днями в Угорщину з офіційним візитом прибув віцепрезидент США Джей Ді Венс, а трохи пізніше президент США Дональд Трамп пообіцяв Будапешту економічне процвітання, якщо країною продовжить керувати Орбан.

США та Іран не досягли угоди, ми повертаємося ні з чим, - Венс
