Испугался? Сийярто внезапно "исчез" после поражения Орбана на выборах

Венгерские СМИ обратили внимание на отсутствие Сийярто в публичном пространстве после выборов.

Журналисты отмечают, что глава МИД Венгрии не был рядом с Орбаном во время его публичного признания поражения. Кроме того, Сийярто уже более 16 часов не проявляет активности в соцсетях.

Последнее сообщение венгерского министра в Facebook появилось около 16:00 в воскресенье, 12 апреля. Тогда он призвал сторонников партии "Фидес" принять участие в голосовании.

Ранее в тот же день глава МИД опубликовал фото с женой после голосования на выборах.

Отсутствие Сийярто на фоне важных политических событий вызвало обсуждение в медиа и среди наблюдателей.