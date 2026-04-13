Испугался? Сийярто внезапно "исчез" после поражения Орбана на выборах

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто исчез из публичного пространства после парламентских выборов, на которых уже бывший премьер Виктор Орбан потерпел поражение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 444.hu.
Венгерские СМИ обратили внимание на отсутствие Сийярто в публичном пространстве после выборов.
Журналисты отмечают, что глава МИД Венгрии не был рядом с Орбаном во время его публичного признания поражения. Кроме того, Сийярто уже более 16 часов не проявляет активности в соцсетях.
Последнее сообщение венгерского министра в Facebook появилось около 16:00 в воскресенье, 12 апреля. Тогда он призвал сторонников партии "Фидес" принять участие в голосовании.
Ранее в тот же день глава МИД опубликовал фото с женой после голосования на выборах.
Отсутствие Сийярто на фоне важных политических событий вызвало обсуждение в медиа и среди наблюдателей.
Напомним, вчера, 12 апреля, в Венгрии состоялись парламентские выборы.
Большинством голосов победу одержала оппозиционная партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром.
По данным опросов и предварительных результатов, политическая сила получила около 57% голосов, тогда как партия Виктора Орбана "Фидес" - около 37%.
После подсчета 99% голосов "Тиса" получила 138 мест в парламенте, а "Фидес" - 55, что обеспечивает оппозиции более двух третей мандатов и фактический контроль над властью.
Сам Орбан, возглавлявший правительство около 16 лет, уже признал свое поражение.
Напомним, 31 марта в сеть уже попадали аудиозаписи разговоров главы МИД Венгрии Петера Сийярто с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым о снятии санкций с влиятельных россиян.
В частности, российский министр просил помочь исключить из санкционного списка сестру олигарха Алишера Усманова Гульбахор Исмаилову, и впоследствии ее действительно убрали из перечня.
Кроме того, The Washington Post писало, что Сийярто регулярно контактировал с Лавровым во время перерывов в брюссельских встречах, из-за чего Москва фактически имела косвенный доступ к переговорам в ЕС.
Позже сам венгерский министр признал, что поддерживает такую связь.
Также Сийярто за несколько дней до выборов в стране попал под новую волну критики из-за утечки его разговоров с Лавровым.
В одном из фрагментов Сийярто после просьбы Лаврова якобы соглашается передать документ о роли языков нацменьшинств в переговорах по вступлению Украины в ЕС.