Орбан визнав поразку на виборах в Угорщині

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан визнав, що на сьогоднішніх виборах до парламенту, за 16 років перебування при владі, він і його партія зазнали поразки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію DRM News.

За словами Орбана, результати голосування хоч поки що й не остаточні, але вже зрозумілі. На цьому тлі він привітав опозиційну партію "Тиса" та її лідера Петера Мадяра з перемогою.

"Результат виборів для нас болючий, але однозначний... Я привітав партію-переможця", - сказав Орбан.

Зазначимо, що станом на 22:45 ЦВК Угорщини підрахувала вже 66,69% голосів. Опозиційна партія "Тиса" пішла у відрив і, попередньо, забирає конституційну більшість - 137 мандатів з усього 199 у парламенті.

Тим часом партія Орбана на цю хвилину має 27,64% голосів, що дорівнює 55 мандатам.