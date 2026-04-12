Орбан визнав поразку на виборах в Угорщині

22:47 12.04.2026 Нд
2 хв
Прем'єр Угорщини публічно визнав, що привітав із перемогою партію-опонента
aimg Едуард Ткач
Орбан визнав поразку на виборах в Угорщині Фото: Віктор Орбан (Getty Images)

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан визнав, що на сьогоднішніх виборах до парламенту, за 16 років перебування при владі, він і його партія зазнали поразки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію DRM News.

За словами Орбана, результати голосування хоч поки що й не остаточні, але вже зрозумілі. На цьому тлі він привітав опозиційну партію "Тиса" та її лідера Петера Мадяра з перемогою.

"Результат виборів для нас болючий, але однозначний... Я привітав партію-переможця", - сказав Орбан.

Зазначимо, що станом на 22:45 ЦВК Угорщини підрахувала вже 66,69% голосів. Опозиційна партія "Тиса" пішла у відрив і, попередньо, забирає конституційну більшість - 137 мандатів з усього 199 у парламенті.

Тим часом партія Орбана на цю хвилину має 27,64% голосів, що дорівнює 55 мандатам.

Допомога США і РФ так і не дали перемогу Орбану

Нагадаємо, у ЗМІ перед виборами в Угорщині була інформація, що Росія розгорнула в Угорщині масштабну кампанію з дезінформації. Мета полягала в тому, щоб підтримати Орбана і дискредитувати опозицію.

Також у російських ЗМІ була інформація, що Кремль допускав, що Орбан програє ці вибори. За інформацією медіа, на цей випадок РФ готує ґрунт, щоб звинуватити в поразці угорську команду.

Але важливо додати, що допомогти Орбану намагалася не тільки Росія. Днями з офіційним візитом до країни прибув віцепрезидент США Джей Ді Венс. На одному з мітингів він зателефонував президенту США Дональду Трампу, і той при всіх зізнався в "коханні" до Орбана.

Крім того, кілька днів тому Трамп пообіцяв Угорщині економічне процвітання, якщо країною продовжить керувати Віктор Орбан.

