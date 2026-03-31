"Завжди до ваших послуг": у мережу злили розмови Сійярто з Лавровим про зняття санкцій

11:50 31.03.2026 Вт
3 хв
Угорщина та Словаччина вимагали знаття санкцій з росіян "з політичних причин"
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Петер Сійярто, міністр закордонних справ Угорщини (Getty Images)

В мережу злили аудіозаписи розмови глави МЗС Угорщини Петера Сійярто та його російського колеги Сергія Лаврова. Вони стосуються зняття санкцій з впливових росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на VSquare.

Читайте також: "Той, хто з Орбаном - допомагає Кремлю": Сікорський зробив різку заяву

Видання пише, що за годину після того, як 30 серпня 2024 року Сійярто прибув до Будапешта з Санкт-Петербурга, йому зателефонував Лавров. Глава МЗС Росії нагадав про те, що російський олігарх Алішер Усманов хоче зняття санкцій ЄС з його сестри, Гульбахор Ісмаїлової, і угорський міністр пообіцяв допомогти.

"Послухайте, я дзвоню на прохання Алішера, і він щойно попросив мене нагадати вам, що ви щось робите щодо його сестри", - сказав Лавров у тій розмові.

У відповідь Сійярто зазначив, що допоможе, і пояснив, що Угорщина разом зі Словаччиною подає пропозицію до Євросоюзу про виключення Ісмаїлової зі списку.

"Ми подамо її наступного тижня, і оскільки розпочнеться новий період перегляду, це питання буде включене до порядку денного, і ми зробимо все можливе, щоб її зняли зі списку", - заявив тоді угорський міністр.

Крім того, Сійярто розповів Лаврову, що відвідав у Росії нову штаб-квартиру "Газпрому", і додав: "Я завжди до ваших послуг".

Якість запису двох міністрів дозволяє припустити, що його могли зробити з телефону Лаврова, оскільки його голос записаний у кращій якості, ніж Сійярто. Через сім місяців Ісмаїлову було виключено зі списку європейських санкцій.

Пом’якшення санкцій щодо росіян

Один з розвідників ЄС заявив, що у своїх розмовах з російським міністром Сійярто виглядає покірним, майже улесливим.

"Якщо ви видалите імена і покажете ці розмови будь-якому оперативному співробітнику, він присягнеться, що це стенограма розмови офіцера розвідки зі своїм інформатором", - сказав він.

Зазначається також, що Ісмаїлова була не єдиним випадком пом’якшення санкцій щодо впливових росіян. Разом з нею із санкційного списку виключили російського бізнесмена В'ячеслава Моше Кантора та міністра спорту країни-агресорки Михаїла Дегтярьова.

Зняття санкцій "з політичних причин"

Європейський дипломат розповів журналістам, що Угорщина та Словаччина, як правило, починають переговори з довшим списком імен росіян, яких вони хочуть виключити зі списку.

"Вони не використовують юридичних аргументів, а просто кажуть, що не хочуть бачити цих людей у списку санкцій з політичних причин", - розповів він.

Дипломат додав, що під час останнього раунду переговорів щодо продовження санкцій проти країни-агресорки у березні Словаччина та Угорщина тиснули на ЄС, щоб викреслили зі списку самого Усманова.

"Цього разу переговори тривали з вечора п’ятниці до ранку суботи, 14 березня, коли Словаччина нарешті заявила, що погоджується продовжити санкції, залишивши імена Усманова та Фрідмана у списку", - сказав він.

Що передувало

Нагадаємо, нещодавно видання The Washington Post повідомило, що Сійярто регулярно підтримував зв'язок із Лавровим під час перерв у брюссельських зустрічах.

Через таку тісну комунікацію Росія фактично була присутня за столом переговорів на кожному засіданні Євросоюзу протягом багатьох років.

Пізніше Сійярто визнав, що регулярно контактує з Лавровим під час закритих зустрічей Ради ЄС. При цьому він заявив, що на міністерському рівні нібито жодні таємниці не обговорюються.

Зеленський пояснив ключовий недолік плану Трампа по завершенню війни в Україні
Зеленський пояснив ключовий недолік плану Трампа по завершенню війни в Україні
