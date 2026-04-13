Злякався? Сійярто раптово "зник" після поразки Орбана на виборах

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто зник з публічного простору після парламентських виборів, на яких вже колишній прем'єр Віктор Орбан зазнав поразки.

Угорські ЗМІ звернули увагу на відсутність Сійярто у публічному просторі після виборів.

Журналісти зазначають, що глава МЗС Угорщини не був поруч з Орбаном під час його публічного визнання поразки. Крім того, Сіярто вже понад 16 годин не проявляє активності у соцмережах.

Останній допис угорського міністра у Facebook з'явився близько 16:00 у неділю, 12 квітня. Тоді він закликав прихильників партії "Фідес" взяти участь у голосуванні.

Раніше того ж дня глава МЗС опублікував фото з дружиною після голосування на виборах.

Відсутність Сійярто на тлі важливих політичних подій викликала обговорення у медіа та серед спостерігачів.