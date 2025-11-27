ua en ru
Злив розмови Віткоффа з Ушаковим і нова програма МВФ для України: новини за 26 листопада

Україна, Четвер 27 листопада 2025 06:30
Злив розмови Віткоффа з Ушаковим і нова програма МВФ для України: новини за 26 листопада Колаж РБК-Україна
Автор: Іван Носальський

ЗМІ опублікували зливи розмови спецпредставника президента США Стіва Віткоффа і помічника голови Кремля Юрія Ушакова. Тим часом Україна і МВФ погодили нову програму кредитування.

Більш детально про те, що сталося в середу, 26 листопада, - в матеріалі РБК-Україна.

"Усі стрибатимуть від радості": що у зливах розмови Віткоффа та Ушакова і що сказав Трамп

Американський спецпредставник Стів Віткофф радив Кремлю, як подати свої пропозиції щодо мирної угоди так, щоб їх прийняв Дональд Трамп. Реакція президента США не змусила себе чекати, в Конгресі вже розгорілася критика.

РБК-Україна розповідає, що в зливах Bloomberg, як на це реагує Трамп і самі учасники стенограми.

Україна і МВФ погодили нову програму на 4 роки: всі деталі

Україна і Міжнародний валютний фонд досягли домовленості на рівні персоналу про нову програму кредитування. Обсяг програми - 8,2 млрд доларів.

У МВФ зазначили, що нову програму, розраховану на 4 роки, ще має затвердити Виконавча рада фонду.

Україна отримає зброї за програмою PURL на 5 млрд доларів до кінця року, - генсек НАТО

Україна до кінця року може отримати військової допомоги на суму в 5 млрд доларів від союзників за програмою підтримки PURL.

За словами генсека НАТО Марка Рютте, Україна щомісяця отримує зброї приблизно на 1 млрд доларів.

Ситуація напружена. У Генштабі розповіли про бої на Гуляйпільському напрямку

Російські війська на Гуляйпільському напрямку активізують бойові дії, щодня використовуючи проти ЗСУ тисячі дронів і проводячи десятки штурмів, повідомили в Генштабі ЗСУ.

Тільки 25 листопада на цьому напрямку зафіксовано понад три десятки штурмів.

Палають хмарочоси, люди в пастці: у Гонконзі вирує масштабна пожежа

У середу, 26 листопада, житловий комплекс у Гонконзі охопила масштабна пожежа. Унаслідок пожежі є загиблі.

Полум'я охопило вісім кварталів житлового комплексу "Ван Фук Корт" у районі Тай По. Загалом там налічується 2000 квартир, у яких проживає близько 4600 осіб.

