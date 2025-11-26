Палають хмарочоси, люди у пастці: в Гонконзі вирує масштабна пожежа (фото, відео)

У середу, 26 листопада, житловий комплекс у Гонконзі охопила масштабна пожежа. Загинули 13 осіб, включно з пожежником.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

Наразі відомо про 13 загиблих в результаті сильної пожежі, що охопила кілька висотних будівель у житловому комплексі в Гонконзі. Крім того, відомо про 28 постраждалих, шестеро з яких були госпіталізовані у важкому стані.

Що відомо про причину пожежі

Полум'я охопило вісім кварталів житлового комплексу "Ван Фук Корт" у районі Тай По. Загалом там налічується 2000 квартир, в яких проживає близько 4600 осіб.

Причиною стало займання бамбукових будівельних лісів та сітки, якими були оточені будівлі на час реновації. Місцеві жителі скаржилися на робітників, які курили під час роботи.

Влада присвоїла пожежі найвищий, п'ятий рівень небезпеки.

Наразі з вогнем борються 737 пожежників, один з них - 37-річний Хо Вай-хо, помер у лікарні після госпіталізації з опіками обличчя.

Масштабна евакуація

Про виникнення пожежі повідомили о 14:51, вже о 15:00 мешканці житлового комплексу почали евакуюватися. Міністерство внутрішніх справ Гонконгу відкрило кілька громадських центрів як тимчасові притулки, деякі школи також приймають евакуйованих.

Фото: масштабна пожежа у Гонконзі 26 листопада (Getty Images)

Поліція отримала повідомлення про щонайменше 13 осіб, які опинилися у пастці на території комплексу.

За даними транспортного департаменту Гонконгу, закрито кілька доріг і змінено маршрути для понад 30 автобусних ліній, щоб уникнути пожежі. Департамент додає, що "ретельно стежить за ситуацією на дорогах у режимі реального часу".

Востаннє пожежа п'ятого ступеня в Гонконзі сталася 17 років тому. У 2008 році в будівлі Cornwall Court в діловому районі Монг-Кок сталася пожежа, в результаті якої загинуло чотири людини.