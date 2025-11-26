Україна отримає зброї за програмою PURL на 5 млрд доларів до кінця року, - генсек НАТО

Україна до кінця року може отримати військової допомоги на суму у 5 млрд доларів від союзників за програмою підтримки PURL.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Pais .

"До України надходить надзвичайно важливе обладнання. Європейські країни зробили значний внесок протягом останніх кількох років, але є певні можливості, які можуть забезпечити лише США. Президент (США Дональд – ред.) Трамп погодився забезпечити фінансування американської зброї Канадою та європейськими союзниками", - зазначив Рютте.

За його словами, Україна щомісяця отримує зброї приблизно на 1 млрд доларів.

"Я дуже радий, що Іспанія також вирішила підтримати цю ініціативу. ​Це важливо для захисту України, для порятунку життів невинних українців та для захисту інфраструктури, на яку спрямовані російські безпілотники та ракети. Це також гарантує, що Україна може здійснювати власні атаки, і запобігає успіху Росії", - додав генсек НАТО.

Він також підкреслив, що до кінця року Україна отримає приблизно 5 млрд військової допомоги, тобто приблизно 1 млрд доларів на місяць.

"Ми на шляху до постачання всієї зброї до України. Але це стосується не лише ініціативи PURL. Є також чеська ініціатива щодо боєприпасів, а також зусилля Литви та Данії щодо закупівлі обладнання оборонної промисловості в України", - додав він.

Рютте також підкреслив, що європейські країни продовжуватимуть постачати обладнання з власних запасів. Хоча після трьох-чотирьох років війни ці запаси зменшуються, але поставки все ще можливі.