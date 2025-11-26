Україна отримає зброї за програмою PURL на 5 млрд доларів до кінця року, - генсек НАТО
Україна до кінця року може отримати військової допомоги на суму у 5 млрд доларів від союзників за програмою підтримки PURL.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Pais.
"До України надходить надзвичайно важливе обладнання. Європейські країни зробили значний внесок протягом останніх кількох років, але є певні можливості, які можуть забезпечити лише США. Президент (США Дональд – ред.) Трамп погодився забезпечити фінансування американської зброї Канадою та європейськими союзниками", - зазначив Рютте.
За його словами, Україна щомісяця отримує зброї приблизно на 1 млрд доларів.
"Я дуже радий, що Іспанія також вирішила підтримати цю ініціативу. Це важливо для захисту України, для порятунку життів невинних українців та для захисту інфраструктури, на яку спрямовані російські безпілотники та ракети. Це також гарантує, що Україна може здійснювати власні атаки, і запобігає успіху Росії", - додав генсек НАТО.
Він також підкреслив, що до кінця року Україна отримає приблизно 5 млрд військової допомоги, тобто приблизно 1 млрд доларів на місяць.
"Ми на шляху до постачання всієї зброї до України. Але це стосується не лише ініціативи PURL. Є також чеська ініціатива щодо боєприпасів, а також зусилля Литви та Данії щодо закупівлі обладнання оборонної промисловості в України", - додав він.
Рютте також підкреслив, що європейські країни продовжуватимуть постачати обладнання з власних запасів. Хоча після трьох-чотирьох років війни ці запаси зменшуються, але поставки все ще можливі.
Програма PURL
Нагадаємо, PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) - спільна програма США та НАТО, яка дозволяє Україні отримувати американську зброю коштом країн-партнерів, які є членами НАТО.
В рамках програми Україна надає список пріоритетних потреб в озброєнні, а партнери фінансують придбання перерахованого в США.
До того ж PURL значно прискорює постачання озброєнь. Закупівлі відбуваються не шляхом замовлення, а з наявних запасів США. До того ж механізм дозволяє передавати Україні ту зброю, яка потрібна саме зараз.
Нещодавно вісім країн Європи оголосили про виділення 500 млн доларів на закупівлю військової техніки та боєприпасів для України в межах ініціативи PURL.
Також ми повідомляли, що Німеччина планує зробити додатковий внесок до ініціативи PURL у розмірі щонайменше 150 млн євро.
Детальніше про переваги PURL та які країни вже долучилися до ініціативи - читайте у матеріалі РБК-Україна.