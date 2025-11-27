ua en ru
Слив разговора Уиткоффа с Ушаковым и новая программа МВФ для Украины: новости за 26 ноября

Украина, Четверг 27 ноября 2025 06:30
UA EN RU
Слив разговора Уиткоффа с Ушаковым и новая программа МВФ для Украины: новости за 26 ноября Коллаж РБК-Украина
Автор: Иван Носальский

СМИ опубликовали сливы разговора спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и помощника главы Кремля Юрия Ушакова. Тем временем Украина и МВФ согласовали новую программу кредитования.

Более детально о том, что произошло в среду, 26 ноября, - в материале РБК-Украина.

"Все будут прыгать от радости": что в сливах разговора Уиткоффа и Ушакова и что сказал Трамп

Американский спецпредставитель Стив Уиткофф советовал Кремлю, как подать свои предложения по мирному соглашению так, чтобы их принял Дональд Трамп. Реакция президента США не заставила себя ждать, в Конгрессе уже разгорелась критика.

РБК-Украина рассказывает, что в сливах Bloomberg, как на это реагирует Трамп и сами участники стенограммы.

Украина и МВФ согласовали новую программу на 4 года: все детали

Украина и Международный валютный фонд достигли договоренности на уровне персонала о новой программе кредитования. Объем программы - 8,2 млрд долларов.

В МВФ отметили, что новую программу, рассчитанную на 4 года, еще должен утвердить Исполнительный совет фонда.

Украина получит оружия по программе PURL на 5 млрд долларов до конца года, - генсек НАТО

Украина до конца года может получить военной помощи на сумму в 5 млрд долларов от союзников по программе поддержки PURL.

По словам генсека НАТО Марка Рютте, Украина ежемесячно получает оружия примерно на 1 млрд долларов.

Ситуация напряженная. В Генштабе рассказали о боях на Гуляйпольском направлении

Российские войска на Гуляйпольском направлении активизируют боевые действия, ежедневно используя против ВСУ тысячи дронов и проводя десятки штурмов, сообщили в Генштабе ВСУ.

Только 25 ноября на этом направлении зафиксировано более трех десятков штурмов.

Пылают небоскребы, люди в ловушке: в Гонконге бушует масштабный пожар

В среду, 26 ноября, жилой комплекс в Гонконге охватил масштабный пожар. В результате пожара есть погибшие.

Пламя охватило восемь кварталов жилого комплекса "Ван Фук Корт" в районе Тай По. Всего там насчитывается 2000 квартир, в которых проживает около 4600 человек.

