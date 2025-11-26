Ситуація напружена. У Генштабі розповіли про бої на Гуляйпільському напрямку

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"Ситуація на Півдні України, зокрема на Гуляйпільському напрямку, наразі дійсно напружена. Противник веде активні штурмові дії, збільшує кількість артилерійських обстрілів та використання дронів-камікадзе", - зазначили у Генштабі.

Повідомляється, що лише за минулу добу зафіксовано більш ніж три десятки штурмів, понад пів тисячі артилерійських обстрілів з використанням понад 2100 боєприпасів, десяток авіаударів, 250 скидів з БпЛА, атаки майже 2 тисяч дронів-камікадзе.

"Війна йде не лише на полі бою, а й на інформаційному фронті. Ворог уміло маніпулює настроями українського суспільства: спеціально перебільшує свої так звані успіхи та гіперболізовано акцентує на проблемах в Силах оборони України, розганяючи серед українців панічні настрої та спонукаючи до невиважених дій", - йдеться у повідомленні.

ЗСУ тримає оборону

При цьому зазначається, що, попри все, захисники тримають оборону, з ними налагоджений зв'язок, логістика, надається підтримка. Щодня вони знищують по 250-300 окупантів та більш ніж по пів сотні одиниць озброєння і військової техніки.

Лише за вчора виведено з ладу 2 ворожих танки, півтора десятка артсистем, близько чотирьох десятків одиниць авто-мототехніки.

"За кожен метр рідної землі йдуть жорстокі бої. Ситуація на напрямку складна, але оточення немає, з бійцями підтримується зв'язок, налагоджена логістика, проводиться евакуація поранених. Не відповідає дійсності інформація про так звані загороджувальні загони, які блокують наші підрозділи. Навпаки, штурмові підрозділи кинуті на їх підсилення", - додали у Генштабі.

Дії командування

Також зазначається, що військове командування оперативно реагує на зміни в ситуації та завжди приймає виважені рішення: за наявності ресурсів – тримати оборону і боронити українську територію, за відсутності – зберегти життя особового складу, відвівши його на більш вигідні рубежі, тим самим пожертвувавши ворогу ту чи іншу позицію. Але в подальшому - зупинити ворога, блокувати його просування і завдати комплексного вогневого ураження.

При цьому, доцільність того чи іншого рішення можуть визначати лише ті особи, які володіють достатніми даними щодо оперативної ситуації на фронті.

Громадяни та медіа мають право висловлювати власну точку зору, ділитися своїми роздумами та висновками, але основним розпорядником достовірної інформації про перебіг воєнних дій є Генеральний Штаб. Він надає оперативну та верифіковану інформацію, яка відображає реальний стан справ на фронті.

"Саме тому закликаємо медіа та громадськість довіряти лише перевіреній інформації та не піддаватися впливу сумнівних джерел, які свідомо чи несвідомо грають на руку ворогу", - підкреслили у Генштабі.