"Зимову підтримку" тепер можна витратити в 10 торговельних мережах: повний перелік

В Україні розширили перелік торговельних мереж, де можна витратити кошти програми "Зимова підтримка" на продукти українського виробництва. Кількість учасників зросла до 10 мереж, а магазинів - до понад 1 780 по всій країні.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство соціальної політики України.
З 18 грудня до програми долучилися ще п’ять торговельних мереж: Auchan, SPAR, VARUS, Torba та "Сімі23". Раніше учасниками стали мережі Fozzy Group (Сільпо, Фора, THRASH!ТРАШ!, Fozzy) та "Близенько".
У магазинах можна купувати продовольчі товари українського виробництва, за винятком підакцизних.
Крім того, українцям стала доступна оплата онлайн-покупок: на маркетплейсі MAUDAU можна розраховуватися карткою "Національний кешбек".
Грошова допомога у розмірі 1 000 гривень доступна всім громадянам України - як дорослим, так і дітям. На кожну дитину подається окрема заявка. Оформити її можна онлайн через застосунок "Дія" або у відділеннях "Укрпошти".
Прийом заявок триває до 24 грудня 2025 року. Станом на зараз допомогу вже отримали 14,3 млн українців, а загальна кількість поданих заявок перевищила 17 млн.
"Зимову тисячу" дозволено використовувати на оплату комунальних та поштових послуг, купівлю товарів українського виробництва - зокрема ліків, книг і продуктів харчування - а також на благодійність. Найчастіше українці спрямовують кошти саме на оплату комунальних послуг.
Гроші, зараховані на картку "Національний кешбек", необхідно використати до 30 червня 2026 року. Загальна сума платежів через цю картку вже перевищила 6 млрд гривень.
Нагадаємо, програма "Зимова підтримка" почала діяти з 15 листопада 2025 року, і подати заявку на отримання допомоги можуть усі громадяни.
Використати нараховані кошти можна не лише для оплати комунальних послуг, а й на придбання продуктів харчування українського виробництва. РБК-Україна також раніше пояснювало, на що саме дозволено витрачати ці гроші у відділеннях "Укрпошти". Через відділення пошти витратити гроші можна 26 лютого 2026 року.
Крім того, раніше повідомлялося, що для окремих категорій громадян передбачена додаткова виплата у розмірі 6 500 гривень.