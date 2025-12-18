"Зимнюю поддержку" теперь можно потратить в 10 торговых сетях: полный перечень

Где можно потратить "зимнюю тысячу"

С 18 декабря к программе присоединились еще пять торговых сетей: Auchan, SPAR, VARUS, Torba и "Сими23". Ранее участниками стали сети Fozzy Group (Сильпо, Фора, THRASH! ТРАШ!, Fozzy) и "Близенько".

В магазинах можно покупать продовольственные товары украинского производства, за исключением подакцизных.

Кроме того, украинцам стала доступна оплата онлайн-покупок: на маркетплейсе MAUDAU можно рассчитываться картой "Национальный кэшбек".

Кто и как может получить помощь

Денежная помощь в размере 1 000 гривен доступна всем гражданам Украины - как взрослым, так и детям. На каждого ребенка подается отдельная заявка. Оформить ее можно онлайн через приложение "Дія" или в отделениях "Укрпочты".

Прием заявок продолжается до 24 декабря 2025 года. По состоянию на сейчас помощь уже получили 14,3 млн украинцев, а общее количество поданных заявок превысило 17 млн.

На что можно потратить средства

"Зимнюю тысячу" разрешено использовать на оплату коммунальных и почтовых услуг, покупку товаров украинского производства - в частности лекарств, книг и продуктов питания - а также на благотворительность. Чаще всего украинцы направляют средства именно на оплату коммунальных услуг.

Деньги, зачисленные на карту "Национальный кэшбек", необходимо использовать до 30 июня 2026 года. Общая сумма платежей через эту карту уже превысила 6 млрд гривен.