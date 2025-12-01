ua en ru
Головна » Життя » Гроші

Зимова підтримка 2025: українцям дозволять витрачати гроші на продукти харчування

Понеділок 01 грудня 2025 17:01
Зимова підтримка 2025: українцям дозволять витрачати гроші на продукти харчування Фото: Українці зможуть витрачати "Зимову підтримку" на продукти харчування (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Уряд запустив другу хвилю програми "Зимова підтримка", у межах якої ще 2,5 млн українців отримають по 1 000 гривень. Гроші можна буде витратити на продукти харчування.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Міністерство соціальної політики.

На що можна витратити гроші

У відомстві зазначають, що українці вже витратили понад 473 млн гривень допомоги - переважно на:

  • комунальні послуги,
  • українські ліки,
  • книги,
  • поштові послуги,
  • благодійність.

Найближчим часом перелік категорій розширять - гроші можна буде витрачати й на продукти харчування. Це стане одним із ключових напрямів підтримки громадян у зимовий період.

Хто отримає виплати

Другу хвилю профінансують на понад 3 млрд гривень.

У першій хвилі допомогу вже отримали:

  • 1,8 млн людей, які отримують виплати через "Укрпошту";
  • 1,7 млн українців, що подали заявку у "Дії" 15 листопада.

Загалом подано понад 14 млн заявок, з них 11,4 млн - через "Дію", включно з 2,9 млн заявок на дітей. Ще майже 700 тисяч звернень - через "Укрпошту". Також до програми автоматично включено 1,8 млн отримувачів пенсій та соцвиплат. Однією з головних умов є перебування в Україні.

Подати заявку можна до 24 грудня 2025 року - онлайн у "Дії" або офлайн у 26 тисячах відділень "Укрпошти".

Як подати заявку

  • у застосунку "Дія";
  • у будь-якому відділенні "Укрпошти" - їх понад 26 тисяч.

Програма продовжує діяти, а виплати надходитимуть у кілька етапів відповідно до дат подання заявок.

Які програми підтримки українців працюють в Україні

Раніше РБК-Україна повідомляло про ще один елемент програми "Зимова підтримка" - виплату 6 500 гривень для окремих категорій громадян. Прийом заявок на цю допомогу стартував 21 листопада.

Крім того, взимку запрацює ініціатива "Укрзалізниці" УЗ-3000, яка передбачає безкоштовні залізничні квитки для певних груп українців.

В Україні також діє оновлена програма "Національний кешбек". Детальні умови та перелік покупок, на які можна витратити державний кешбек, - у матеріалі РБК-Україна.

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

