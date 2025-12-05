"Зимова підтримка" через "Укрпошту": на що можна витратити гроші

Понад 1 мільйон українців уже оформили виплати за програмою "Зимова підтримка" через "Укрпошту" та почали отримувати кошти. Поштовий оператор має чіткий перелік товарів та послуг, на які можна витратити 1000 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення "Укрпошти" .

На що дозволено витрачати кошти "Зимової підтримки"

"Укрпошта" розповідає, що розраховуватися карткою "Національний кешбек" у відділеннях можна лише за витрати, передбачені умовами програми. Дозволено оплачувати:

комунальні послуги;

поштові послуги (відправлення та отримання листів і посилок);

передплату українських газет і журналів;

ліки та інші товари виключно українського виробництва, які входять до переліку програми;

донати на підтримку Збройних сил України.

Оплатити накладений платіж коштами програми можна лише у випадку, якщо вміст посилки - товари українського виробництва, які також входять до переліку "Національного кешбеку".

"Умовно: за українське сало сплатити можна, а за іспанський хамон - ні", - пояснили в "Укрпошті".

Як оформити "Зимову підтримку"

Заявки приймають у всіх відділеннях "Укрпошти", а також через листонош - для маломобільних громадян. Подати заяву можна до 24 грудня включно.

Для оформлення необхідно мати:

паспорт або документ, що посвідчує особу;

ІПН (РНОКПП) або позначку про його відсутність;

для дітей - свідоцтво про народження (заявку подають батьки на кожну дитину);

для опікунів - документи, що підтверджують особу та опіку.

Громадяни, які подали заявку через "Укрпошту" і не користуються "Дією", отримають SMS про нарахування коштів.