ua en ru
Чт, 11 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Гроші

"Зимову підтримку" дозволили витрачати на продукти: в яких магазинах це вже працює

Четвер 11 грудня 2025 12:36
UA EN RU
"Зимову підтримку" дозволили витрачати на продукти: в яких магазинах це вже працює Українцям дозволили витрачати "Зимову підтримку" на продукти (фото ілюстративне: freepik.com)
Автор: Ірина Костенко

Відсьогодні українцям дозволили витрачати 1000 гривень, отриману в межах президентської програми "Зимова підтримка", на продукти.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України у Facebook.

В яких магазинах вже можна витратити "зимову тисячу"

Українців закликали витрачати, за потреби, 1000 гривень "Зимової підтримки" на продукти харчування.

"Опція доступна з 11 грудня", - уточнили в міністерстві.

Зазначається, що першими скористатися такою можливістю можуть покупці кількох торгівельних мереж.

Йдеться, зокрема, про магазини Fozzy Group:

  • "Сільпо";
  • "Фора";
  • "THRASH!ТРАШ!";
  • Fozzy.

Крім того, витратити "зимову тисячу" громадяни можуть у магазинах української мережі сучасних "магазинів біля дому" під назвою "Близенько".

Наголошується, що в цілому витратити отриману в межах "Зимової підтримки" 1000 гривень можна сьогодні у "понад 1160 магазинах по всій Україні".

"І з часом перелік буде розширюватися", - додали у Міністерстві соціальної політики, сім'ї та єдності.

Повідомляється також, що поки що можливість не поширюється на онлайн-замовлення.

В цілому ж сьогодні 1000 гривень "зимової" допомоги можна використовувати:

  • на оплату комунальних послуг;
  • на оплату поштових послуг;
  • на благодійність;
  • на товари від українських виробників - ліки, книги й продукти харчування (крім підакцизних).

&quot;Зимову підтримку&quot; дозволили витрачати на продукти: в яких магазинах це вже працюєПублікація міністерства (скриншот: facebook.com/MLSP.gov.ua)

Нагадаємо, 1 грудня ми повідомляли, що в Україні стартувала друга хвиля виплат "Зимової підтримки" (1000 гривень від держави) і розповідали, на що українці витрачають отримані кошти найчастіше.

Крім того, ми пояснювали, що і "Зимова підтримка", і "зимові" 6500 гривень - лише частина комплексного пакета рішень, які уряд України реалізує за дорученням президента (з метою підтримки людей під час складного зимового періоду в час повномасштабної війни).

В цілому ж державна програма підтримки включає і одноразові виплати у розмірі 1000 гривень для всіх громадян, і 6500 гривень для особливо вразливих категорій, і можливість скористатися безкоштовними квитками за програмою "3000 км Україною" від "Укрзалізниці".

У межах цієї програми Кабінет міністрів України запровадив також фіксовані ціни на газ та електроенергію, перерахунок житлових субсидій на комунальні послуги, програми енергоефективності й підтримки мешканців прифронтових регіонів, допомогу внутрішньо переміщеним особам (ВПО) для проходження опалювального періоду.

Читайте також, хто з українців може отримати відмову у виплаті "зимових" 6500 гривень й чому.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство соціальної політики Грошові перекази Дія Виплати на дитину Виплати Укрпошта Супермаркети Магазини Товари
Новини
Території та ЗАЕС. Axios дізналось деталі відповіді України на мирний план Трампа
Території та ЗАЕС. Axios дізналось деталі відповіді України на мирний план Трампа
Аналітика
Світла буде більше? Чи зможуть рішення Кабміну пом'якшити графіки відключень
Юрій Дощатов, Дмитро Сидоров Світла буде більше? Чи зможуть рішення Кабміну пом'якшити графіки відключень