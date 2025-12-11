"Зимову підтримку" дозволили витрачати на продукти: в яких магазинах це вже працює
Відсьогодні українцям дозволили витрачати 1000 гривень, отриману в межах президентської програми "Зимова підтримка", на продукти.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України у Facebook.
В яких магазинах вже можна витратити "зимову тисячу"
Українців закликали витрачати, за потреби, 1000 гривень "Зимової підтримки" на продукти харчування.
"Опція доступна з 11 грудня", - уточнили в міністерстві.
Зазначається, що першими скористатися такою можливістю можуть покупці кількох торгівельних мереж.
Йдеться, зокрема, про магазини Fozzy Group:
- "Сільпо";
- "Фора";
- "THRASH!ТРАШ!";
- Fozzy.
Крім того, витратити "зимову тисячу" громадяни можуть у магазинах української мережі сучасних "магазинів біля дому" під назвою "Близенько".
Наголошується, що в цілому витратити отриману в межах "Зимової підтримки" 1000 гривень можна сьогодні у "понад 1160 магазинах по всій Україні".
"І з часом перелік буде розширюватися", - додали у Міністерстві соціальної політики, сім'ї та єдності.
Повідомляється також, що поки що можливість не поширюється на онлайн-замовлення.
В цілому ж сьогодні 1000 гривень "зимової" допомоги можна використовувати:
- на оплату комунальних послуг;
- на оплату поштових послуг;
- на благодійність;
- на товари від українських виробників - ліки, книги й продукти харчування (крім підакцизних).
Публікація міністерства (скриншот: facebook.com/MLSP.gov.ua)
Нагадаємо, 1 грудня ми повідомляли, що в Україні стартувала друга хвиля виплат "Зимової підтримки" (1000 гривень від держави) і розповідали, на що українці витрачають отримані кошти найчастіше.
Крім того, ми пояснювали, що і "Зимова підтримка", і "зимові" 6500 гривень - лише частина комплексного пакета рішень, які уряд України реалізує за дорученням президента (з метою підтримки людей під час складного зимового періоду в час повномасштабної війни).
В цілому ж державна програма підтримки включає і одноразові виплати у розмірі 1000 гривень для всіх громадян, і 6500 гривень для особливо вразливих категорій, і можливість скористатися безкоштовними квитками за програмою "3000 км Україною" від "Укрзалізниці".
У межах цієї програми Кабінет міністрів України запровадив також фіксовані ціни на газ та електроенергію, перерахунок житлових субсидій на комунальні послуги, програми енергоефективності й підтримки мешканців прифронтових регіонів, допомогу внутрішньо переміщеним особам (ВПО) для проходження опалювального періоду.
Читайте також, хто з українців може отримати відмову у виплаті "зимових" 6500 гривень й чому.