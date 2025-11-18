"Зимову підтримку" можна оформити у відділеннях "Укрпошти": кому треба звернутися особисто

Що відомо про програму "Зимова підтримка"

Нагадаємо, подати заявку на виплату грошової допомоги у розмірі 1000 гривень можуть усі громадяни України - як дорослі, так і діти (за дітей заявку подають батьки або опікуни). Для вразливих категорій передбачена окрема програма "Тепла зима" з додатковою виплатою 6500 гривень.

Оформити участь можна двома способами:

- через застосунок "Дія" - з 15 листопада;

- через "Укрпошту" - з 18 листопада, у будь-якому з понад 26 тисяч відділень або через листоношу.

Після подання заявки через "Дію" гроші надходять на картку "Національний кешбек" протягом 10 днів. Через "Укрпошту" виплата буде доставлена тим самим способом, яким людина отримує пенсію або соцвиплати.

Кошти можна використати до 30 червня 2026 року на:

- комунальні послуги;

- ліки;

- продукти українського виробництва (крім підакцизних);

- книжки;

- поштові послуги;

- благодійність.

Отримані через "Укрпошту" кошти можна витратити на товари та послуги, доступні у відділеннях, включно з оплатою комуналки й донатами на Сили оборони.

Окремо стартує програма "Тепла зима" - виплата 6500 гривень для найбільш вразливих українців (діти з ВПО, малозабезпечені сім’ї, люди з інвалідністю, одинокі пенсіонери тощо). Також доступна ініціатива "УЗ 3000" - безкоштовні поїздки "Укрзалізниці" на 3000 км.