"Зимнюю поддержку" можно оформить в отделениях "Укрпочты": кому надо обратиться лично

Что известно о программе "Зимняя поддержка"

Напомним, подать заявку на выплату денежной помощи в размере 1000 гривен могут все граждане Украины - как взрослые, так и дети (за детей заявку подают родители или опекуны). Для уязвимых категорий предусмотрена отдельная программа "Теплая зима" с дополнительной выплатой 6500 гривен.

Оформить участие можно двумя способами:

- через приложение "Дія" - с 15 ноября;

- через "Укрпочту" - с 18 ноября, в любом из более 26 тысяч отделений или через почтальона.

После подачи заявки через "Дію" деньги поступают на карту "Национальный кэшбэк" в течение 10 дней. Через "Укрпочту" выплата будет доставлена тем же способом, которым человек получает пенсию или соцвыплаты.

Средства можно использовать до 30 июня 2026 года на:

- коммунальные услуги;

- лекарства;

- продукты украинского производства (кроме подакцизных);

- книги;

- почтовые услуги;

- благотворительность.

Полученные через "Укрпочту" средства можно потратить на товары и услуги, доступные в отделениях, включая оплату коммуналки и донаты на Силы обороны.

Отдельно стартует программа "Теплая зима" - выплата 6500 гривен для наиболее уязвимых украинцев (дети из ВПЛ, малообеспеченные семьи, люди с инвалидностью, одинокие пенсионеры и т.д.). Также доступна инициатива "УЗ 3000" - бесплатные поездки "Укрзализныци" на 3000 км.