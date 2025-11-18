RU

"Зимнюю поддержку" можно оформить в отделениях "Укрпочты": кому надо обратиться лично

Фото: "Зимнюю поддержку" украинцы могут оформить в отделениях "Укрпочты" (facebook.com/ukrposhta)
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине с 15 ноября стартовала программа "Зимняя поддержка", которая предусматривает разовую выплату в 1000 гривен. С 18 ноября украинцы могут подавать письменные заявки в отделениях "Укрпочты".

Как отметили в ведомстве, обратиться можно в любое из стационарных или мобильных отделений "Укрпочты" - их более 26 тысяч по всей стране. Подать заявку можно до 24 декабря 2025 года.

Кто получит выплату автоматически

Украинцам, которые получают пенсию или соцвыплаты через "Укрпочту", подавать заявление не нужно - им начислят деньги автоматически.

Кто должен подать заявление

Обратиться в отделение необходимо тем, кто:

  • получает пенсию на банковский счет и не пользуется приложением "Дія";
  • не имеет РНУКПН (кода налогоплательщика);
  • не может оформить заявку онлайн на детей;
  • является опекуном недееспособного лица.
  • При подаче заявки необходимо иметь с собой документы, подтверждающие личность и право на получение выплаты.

Что известно о программе "Зимняя поддержка"

Напомним, подать заявку на выплату денежной помощи в размере 1000 гривен могут все граждане Украины - как взрослые, так и дети (за детей заявку подают родители или опекуны). Для уязвимых категорий предусмотрена отдельная программа "Теплая зима" с дополнительной выплатой 6500 гривен.

Оформить участие можно двумя способами:

- через приложение "Дія" - с 15 ноября;
- через "Укрпочту" - с 18 ноября, в любом из более 26 тысяч отделений или через почтальона.

После подачи заявки через "Дію" деньги поступают на карту "Национальный кэшбэк" в течение 10 дней. Через "Укрпочту" выплата будет доставлена тем же способом, которым человек получает пенсию или соцвыплаты.

Средства можно использовать до 30 июня 2026 года на:

- коммунальные услуги;
- лекарства;
- продукты украинского производства (кроме подакцизных);
- книги;
- почтовые услуги;
- благотворительность.

Полученные через "Укрпочту" средства можно потратить на товары и услуги, доступные в отделениях, включая оплату коммуналки и донаты на Силы обороны.

Отдельно стартует программа "Теплая зима" - выплата 6500 гривен для наиболее уязвимых украинцев (дети из ВПЛ, малообеспеченные семьи, люди с инвалидностью, одинокие пенсионеры и т.д.). Также доступна инициатива "УЗ 3000" - бесплатные поездки "Укрзализныци" на 3000 км.

