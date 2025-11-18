"Зимнюю поддержку" можно оформить в отделениях "Укрпочты": кому надо обратиться лично

В Украине с 15 ноября стартовала программа "Зимняя поддержка", которая предусматривает разовую выплату в 1000 гривен. С 18 ноября украинцы могут подавать письменные заявки в отделениях "Укрпочты".
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Министерство социальной политики, семьи и единства Украины.
Как отметили в ведомстве, обратиться можно в любое из стационарных или мобильных отделений "Укрпочты" - их более 26 тысяч по всей стране. Подать заявку можно до 24 декабря 2025 года.
Украинцам, которые получают пенсию или соцвыплаты через "Укрпочту", подавать заявление не нужно - им начислят деньги автоматически.
Обратиться в отделение необходимо тем, кто:
Напомним, подать заявку на выплату денежной помощи в размере 1000 гривен могут все граждане Украины - как взрослые, так и дети (за детей заявку подают родители или опекуны). Для уязвимых категорий предусмотрена отдельная программа "Теплая зима" с дополнительной выплатой 6500 гривен.
Оформить участие можно двумя способами:
- через приложение "Дія" - с 15 ноября;
- через "Укрпочту" - с 18 ноября, в любом из более 26 тысяч отделений или через почтальона.
После подачи заявки через "Дію" деньги поступают на карту "Национальный кэшбэк" в течение 10 дней. Через "Укрпочту" выплата будет доставлена тем же способом, которым человек получает пенсию или соцвыплаты.
Средства можно использовать до 30 июня 2026 года на:
- коммунальные услуги;
- лекарства;
- продукты украинского производства (кроме подакцизных);
- книги;
- почтовые услуги;
- благотворительность.
Полученные через "Укрпочту" средства можно потратить на товары и услуги, доступные в отделениях, включая оплату коммуналки и донаты на Силы обороны.
Отдельно стартует программа "Теплая зима" - выплата 6500 гривен для наиболее уязвимых украинцев (дети из ВПЛ, малообеспеченные семьи, люди с инвалидностью, одинокие пенсионеры и т.д.). Также доступна инициатива "УЗ 3000" - бесплатные поездки "Укрзализныци" на 3000 км.