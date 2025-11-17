Українці масово подаються на "Зимову підтримку": хто і коли гарантовано отримає 1000 гривень

Вихідними в Україні стартувала президентська програма "Зимова підтримка". Заявку на участь у ній - отримання разової грошової допомоги в сумі 1000 гривень - вже подали 5 мільйонів українців.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прем'єр-міністра України Юлії Свириденко у Telegram.

Хто може отримати разову грошову допомогу

Про запуск в Україні президентської програми "Зимова підтримка" очільниця уряду повідомила у своєму Facebook в суботу, 15 листопада.

Йдеться, за її словами, про "можливості та послуги, які допоможуть українцям пройти зимовий період".

Свириденко уточнила, що подати заявку на разову грошову допомогу в розмірі 1000 гривень можуть всі громадяни України, які перебувають на території держави.

Заявку на дітей - подають їхні батьки або опікуни.

Як і до якого числа потрібно подати заявку

Подати заявку на участь у програмі "Зимова підтримка" українці можуть в один із двох способів:

або через застосунок "Дія" - з 15 листопада;

або через "Укрпошту" - з 18 листопада.

Зробити це потрібно до 24 грудня 2025 року.

Згідно з інформацією прем'єр-міністра, станом на ранок понеділка, 17 листопада, відповідну заявку онлайн вже подали 5 мільйонів українців.

При цьому 951 613 заявок було подано на дітей.

Фрагмент публікації Свириденко у Telegram (скриншот: t.me/svyrydenkoy)

Де та як швидко можна отримати "зимову тисячу"

Свириденко уточнила, що після подання заявки через "Дію", людина отримує підтвердження про обробку заявки та замовлення виплати.

При цьому кошти зараховуються на картку "Національний кешбек" впродовж 10 днів.

Тим часом пенсіонери й отримувачі соціальних виплат в "Укрпошті" отримають 1000 гривень автоматично - на той спеціальний рахунок, на який надходить пенсія чи допомога.

"Для цього нічого не треба робити додатково", - зауважила очільниця уряду.

Водночас якщо пенсія надходить на рахунок у банку й людина не користується "Дією", вона може (з 18 листопада до 24 грудня включно):

звернутися до відділення "Укрпошти" ;

; подати заявку письмово.

До якого числа та на що можна витратити гроші

Використати гроші, отримані в межах програми "Зимова підтримка", українцям потрібно до 30 червня 2026 року.

Згідно з інформацією Свириденко, їх можна витратити на:

оплату комунальних послуг;

ліки;

продукти харчування українського виробництва (крім підакцизних);

книжки;

поштові послуги;

благодійні внески.

"Використати отримані через "Укрпошту" кошти можна для придбання товарів українського виробництва (які реалізуються АТ "Укрпошта") та на оплату послуг, які здійснюються через відділення "Укрпошти", зокрема власне поштові сервіси, комунальних послуг та переказ донатів на Сили оборони", - пояснила прем'єр-міністр.

Насамкінець вона порадила ознайомитись з усіма деталями щодо державної підтримки українців у зимовий період на відповідному сайті - zyma.gov.ua.