"Зимову підтримку" у 2025 році доставлятиме "Укрпошта": деталі програми

Уряд запускає програму "Зимова підтримка 2025", в межах якої громадяни зможуть отримати 1000 гривень фінансової допомоги. Визначена основним партнером "Укрпошта" - забезпечить доставку цих виплат по всій території України.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства розвитку громад і територій України.

Чим важлива допомога "Укрпошти"

Національний поштовий оператор "Укрпошта", визначений основним партнером, забезпечить доставку виплат "Зимової підтримки" по всій території України - включно з прифронтовими та віддаленими населеними пунктами.

"Як і минулого року "Укрпошта" завдяки своїй розгалуженій логістичній мережі, що охоплює понад 4400 стаціонарних і 1900 пересувних відділень, а також понад 26 000 точок присутності, забезпечить доставку допомоги людям", - зазначив віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба.

Він додав, що "завдяки національному поштовому оператору отримання допомоги буде простим та зрозумілим для людей".

Це особливо важливо в умовах нестабільного зв'язку та відсутності електроенергії.

Які зміни в програмі цього року

Минулого року "Укрпошта" забезпечила отримання виплат для близько 2 мільйонів громадян, маючи понад 26 000 точок присутності по всій Україні.

У 2025 році пенсіонери та одержувачі всіх видів державних соціальних виплат (які отримують зазначені виплати через "Укрпошту"), автоматично отримають 1000 гривень допомоги в день виплати пенсії чи соціальної виплати.

Усі інші громадяни, які не можуть оформити заявку на отримання виплати через застосунок "Дія", зможуть подати заявку через "Укрпошту":

з 18 листопада;

до 24 грудня включно.

Це можна зробити у будь-якому відділенні або через листоношу.

Маломобільні групи населення, які не мають можливості відвідати відділення "Укрпошти" для подачі заяви, можуть звернутись на гарячу лінію "Укрпошти".

Що потрібно мати при собі для оформлення заявки

Для оформлення заявки необхідно мати при собі: