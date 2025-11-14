"Зимова підтримка": як і де можна подати заявку на отримання 1000 гривень

Починаючи з 15 листопада українці можуть подавати заявки на отримання одноразової виплати у 1 000 гривень від держави у зимовий період.

Заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль в інтерв’ю РБК-Україна розповіла, як можна подати заявку на отримання виплати.

За її словами, подати заявку можна онлайн через застосунок "Дія" або офлайн у відділеннях "Укрпошти". Прийом заяв триватиме до 24 грудня. Дорослі українці можуть подати заяву за себе та за неповнолітніх дітей. Кошти можна витратити на оплату комунальних послуг, придбання продуктів або ліків. За бажанням виплату можна спрямувати на благодійність. Це можна зробити до 30 червня 2026 року, що дає достатньо часу для планування витрат.

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.