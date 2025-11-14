ua en ru
"Зимова підтримка": як і де можна подати заявку на отримання 1000 гривень

П'ятниця 14 листопада 2025 14:15
"Зимова підтримка": як і де можна подати заявку на отримання 1000 гривень
Автор: Тетяна Веремєєва, Катерина Гончарова

Починаючи з 15 листопада українці можуть подавати заявки на отримання одноразової виплати у 1 000 гривень від держави у зимовий період.

Заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль в інтерв’ю РБК-Україна розповіла, як можна подати заявку на отримання виплати.

За її словами, подати заявку можна онлайн через застосунок "Дія" або офлайн у відділеннях "Укрпошти". Прийом заяв триватиме до 24 грудня. Дорослі українці можуть подати заяву за себе та за неповнолітніх дітей.

Кошти можна витратити на оплату комунальних послуг, придбання продуктів або ліків. За бажанням виплату можна спрямувати на благодійність. Це можна зробити до 30 червня 2026 року, що дає достатньо часу для планування витрат.

Раніше РБК-Україна писало, що президент Володимир Зеленський доручив уряду підготувати оновлену програму "зимової підтримки", яка має запрацювати вже у грудні.

За словами міністра соціальної політики Дениса Улютіна , цього року передбачені два види виплат.

1000 гривень зможуть отримати всі українці, які звернуться по допомогу. Прийом заяв стартує 15 листопада. Загалом на ці виплати розраховують близько 10 млн громадян, а в бюджеті заклали 10 млрд гривень.

Для вразливих категорій також передбачена окрема допомога - 6500 гривень, яка нараховуватиметься автоматично або буде доступна через застосунок "Дія".

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

