"Зимову підтримку" можна оформити у відділеннях "Укрпошти": кому треба звернутися особисто

В Україні з 15 листопада стартувала програма "Зимова підтримка", яка передбачає разову виплату у 1000 гривень. З 18 листопада українці можуть подавати письмові заявки у відділеннях "Укрпошти".

Як зазначили у відомстві, звернутися можна до будь-якого зі стаціонарних або мобільних відділень "Укрпошти" - їх понад 26 тисяч по всій країні. Подати заявку можна до 24 грудня 2025 року. Хто отримає виплату автоматично Українцям, які отримують пенсію чи соцвиплати через "Укрпошту", подавати заяву не потрібно - їм нарахують гроші автоматично. Хто має подати заяву Звернутися до відділення необхідно тим, хто: отримує пенсію на банківський рахунок і не користується застосунком "Дія";

не має РНОКПП (коду платника податків);

не може оформити заявку онлайн на дітей;

є опікуном недієздатної особи.

При подачі заявки необхідно мати з собою документи, що підтверджують особу та право на отримання виплати.

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.