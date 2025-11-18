"Зимнюю поддержку" можно оформить в отделениях "Укрпочты": кому надо обратиться лично

В Украине с 15 ноября стартовала программа "Зимняя поддержка", которая предусматривает разовую выплату в 1000 гривен. С 18 ноября украинцы могут подавать письменные заявки в отделениях "Укрпочты".

Как отметили в ведомстве, обратиться можно в любое из стационарных или мобильных отделений "Укрпочты" - их более 26 тысяч по всей стране. Подать заявку можно до 24 декабря 2025 года. Кто получит выплату автоматически Украинцам, которые получают пенсию или соцвыплаты через "Укрпочту", подавать заявление не нужно - им начислят деньги автоматически. Кто должен подать заявление Обратиться в отделение необходимо тем, кто: получает пенсию на банковский счет и не пользуется приложением "Дія";

не имеет РНУКПН (кода налогоплательщика);

не может оформить заявку онлайн на детей;

является опекуном недееспособного лица.

При подаче заявки необходимо иметь с собой документы, подтверждающие личность и право на получение выплаты.

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.