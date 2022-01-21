Зимняя Олимпиада-2022: расписание игр
Фото: расписание игр зимней Олимпиады - 2022 (Getty Images)
В этом году зимняя Олимпиада 2022 состоится в Пекине. Соревнования начнутся уже 2 февраля - за два дня до церемонии открытия и продлятся до 20 февраля включительно.
Подробнее о расписании игр - в материале РБК-Украина.
Первый день (2 февраля) зимней Олимпиады-2022:
- керлинг - отборочное соревнование.
Второй день (3 февраля) зимней Олимпиады-2022:
- керлинг - отборочное соревнование;
- фристайл - отборочное соревнование;
- хоккей - отборочное соревнование;
Третий день (4 февраля) зимней Олимпиады-2022
Открытие зимних Олимпийских игр-2022.
- керлинг - отборочное соревнование;
- фигурное катание - отборочное соревнование;
- хоккей - отборочное соревнование.
Четвертый день (5 февраля) зимней Олимпиады-2022:
- биатлон - финальные соревнования;
- керлинг - отборочное соревнование;
- конькобежный спорт - финальные соревнования;
- Лыжные гонки - финальные соревнования;
- санный спорт - отборочное соревнование;
- сноуборд - отборочное соревнование;
- фристайл - финальные соревнования;
- хоккей - отборочное соревнование;
- шорт-трек - финальные соревнования.
Пятый день (6 февраля) зимней Олимпиады-2022:
- горнолыжный спорт - финальные соревнования;
- керлинг - отборочное соревнование;
- конькобежный спорт - финальные соревнования;
- лыжные гонки - финальные соревнования;
- прыжки с трамплина - финальные соревнования;
- санный спорт - финальные соревнования;
- сноуборд - финальные соревнования;
- фигурное катание - отборочное соревнование;
- фристайл - финальные соревнования;
- хоккей - отборочное соревнование.
Шестой день (7 февраля) зимней Олимпиады-2022:
- биатлон - финальные соревнования;
- горнолыжный спорт - финальные соревнования;
- керлинг - отборочное соревнование;
- конькобежный спорт - финальные соревнования;
- прыжки с трамплина - финальные соревнования;
- санный спорт - отборочное соревнование;
- сноуборд - финальные соревнования;
- фигурное катание - финальные соревнования;
- фристайл - отборочное соревнование;
- хоккей - отборочное соревнование;
- шорт-трек - финальные соревнования.
Седьмой день (8 февраля) зимней Олимпиады-2022:
- биатлон - финальные соревнования;
- горнолыжный спорт - финальные соревнования;
- керлинг - финальные соревнования;
- конькобежный спорт - финальные соревнования;
- лыжные гонки - финальные соревнования;
- санный спорт - финальные соревнования;
- сноуборд - финальные соревнования;
- фигурное катание - отборочное соревнование;
- фристайл - финальные соревнования;
- хоккей - отборочное соревнование;
Восьмой день (9 февраля) зимней Олимпиады-2022:
- горнолыжный спорт - финальные соревнования;
- керлинг - отборочное соревнование;
- лыжное двоеборье - финальные соревнования;
- санный спорт - финальные соревнования;
- сноуборд - финальные соревнования;
- фристайл - финальные соревнования;
- хоккей - отборочное соревнование;
- шорт-трек - финальные соревнования.
Девятый день (10 февраля) зимней Олимпиады-2022:
- горнолыжный спорт - финальные соревнования;
- керлинг - отборочное соревнование;
- конькобежный спорт - финальные соревнования;
- лыжные гонки - финальные соревнования;
- санный спорт - финальные соревнования;
- скелетон - отборочное соревнование;
- сноуборд - финальные соревнования;
- фигурное катание - финальные соревнования;
- фристайл - финальные соревнования;
- хоккей - отборочное соревнование;
Десятый день (11 февраля) зимней Олимпиады-2022:
- биатлон - финальные соревнования;
- керлинг - отборочное соревнование;
- конькобежный спорт - финальные соревнования;
- лыжные гонки - финальные соревнования;
- прыжки с трамплина - отборочное соревнование;
- скелетон - финальные соревнования;
- сноуборд - финальные соревнования;
- хоккей - отборочное соревнование;
- шорт-трек - финальные соревнования.
Одиннадцатый день (12 февраля) зимней Олимпиады-2022:
- биатлон - финальные соревнования;
- керлинг - отборочное соревнование;
- конькобежный спорт - финальные соревнования;
- лыжные гонки - финальные соревнования;
- прыжки с трамплина - финальные соревнования;
- скелетон - финальные соревнования;
- сноуборд - финальные соревнования;
- фигурное катание - отборочное соревнование;
- хоккей - отборочное соревнование.
Двенадцатый день (13 февраля) зимней Олимпиады-2022:
- биатлон - финальные соревнования;
- бобслей - отборочное соревнование;
- горнолыжный спорт - финальные соревнования;
- керлинг - отборочное соревнование;
- конькобежный спорт - финальные соревнования;
- лыжные гонки - финальные соревнования;
- фристайл - отборочное соревнование;
- хоккей - отборочное соревнование;
- шорт-трек - финальные соревнования.
Тринадцатый день (14 февраля) зимней Олимпиады-2022:
- бобслей - финальные соревнования;
- керлинг - отборочное соревнование;
- прыжки с трамплина - финальные соревнования;
- сноуборд - отборочное соревнование;
- фигурное катание - финальные соревнования;
- фристайл - финальные соревнования;
- хоккей - отборочное соревнование.
Четырнадцатый день (15 февраля) зимней Олимпиады-2022:
- биатлон - финальные соревнования;
- бобслей - финальные соревнования;
- горнолыжный спорт - финальные соревнования;
- керлинг - отборочное соревнование;
- конькобежный спорт - финальные соревнования;
- лыжное двоеборье - финальные соревнования;
- сноуборд - финальные соревнования;
- фигурное катание - отборочное соревнование;
- фристайл - финальные соревнования;
- хоккей - отборочное соревнование.
Пятнадцатый день (16 февраля) зимней Олимпиады-2022:
- керлинг - финальные соревнования;
- горнолыжный спорт - финальные соревнования;
- керлинг - отборочное соревнование;
- лыжные гонки - финальные соревнования;
- фристайл - финальные соревнования;
- хоккей - финальные соревнования;
- шорт-трек - финальные соревнования.
Шестнадцатый день (17 февраля) зимней Олимпиады-2022:
- горнолыжный спорт - финальные соревнования;
- керлинг - отборочное соревнование;
- конькобежный спорт - финальные соревнования;
- лыжное двоеборье - финальные соревнования;
- фигурное катание - финальные соревнования;
- фристайл - финальные соревнования;
- хоккей - финальные соревнования;
Семнадцатый день (18 февраля) зимней Олимпиады-2022:
- биатлон - финальные соревнования;
- бобслей - отборочное соревнование;
- керлинг - финальные соревнования;
- конькобежный спорт - финальные соревнования;
- фигурное катание - отборочное соревнование;
- фристайл - финальные соревнования;
- хоккей - отборочное соревнование.
Восемнадцатый день (19 февраля) зимней Олимпиады-2022:
- биатлон - финальные соревнования;
- бобслей - финальные соревнования;
- горнолыжный спорт - финальные соревнования;
- керлинг - финальные соревнования;
- конькобежный спорт - финальные соревнования;
- лыжные гонки - финальные соревнования;
- фигурное катание - финальные соревнования;
- фристайл - финальные соревнования;
- хоккей - финальные соревнования.
Девятнадцатый день (20 февраля) зимней Олимпиады-2022:
- бобслей - финальные соревнования;
- керлинг - финальные соревнования;
- лыжные гонки - финальные соревнования;
- фигурное катание - отборочное соревнование;
- хоккей - финальнын соревнование.
Закрытие зимних Олимпийских игр-2022
Фото: расписание игр зимней Олимпиады-2022 (olympics.com)
Напомним, РБК-Украина писало о том, какие виды спорта представлены на нынешних зимних Олимпийских играх.
Также РБК-Украина раскрывало главные факты о соревнованиях в Пекине.