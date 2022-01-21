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Зимняя Олимпиада-2022: расписание игр

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Пятница 21 января 2022 07:23
Зимняя Олимпиада-2022: расписание игр Фото: расписание игр зимней Олимпиады - 2022 (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В этом году зимняя Олимпиада 2022 состоится в Пекине. Соревнования начнутся уже 2 февраля - за два дня до церемонии открытия и продлятся до 20 февраля включительно.

Подробнее о расписании игр - в материале РБК-Украина.

Первый день (2 февраля) зимней Олимпиады-2022:

  • керлинг - отборочное соревнование.

Второй день (3 февраля) зимней Олимпиады-2022:

  • керлинг - отборочное соревнование;
  • фристайл - отборочное соревнование;
  • хоккей - отборочное соревнование;

Третий день (4 февраля) зимней Олимпиады-2022

Открытие зимних Олимпийских игр-2022.

  • керлинг - отборочное соревнование;
  • фигурное катание - отборочное соревнование;
  • хоккей - отборочное соревнование.

Четвертый день (5 февраля) зимней Олимпиады-2022:

  • биатлон - финальные соревнования;
  • керлинг - отборочное соревнование;
  • конькобежный спорт - финальные соревнования;
  • Лыжные гонки - финальные соревнования;
  • санный спорт - отборочное соревнование;
  • сноуборд - отборочное соревнование;
  • фристайл - финальные соревнования;
  • хоккей - отборочное соревнование;
  • шорт-трек - финальные соревнования.

Пятый день (6 февраля) зимней Олимпиады-2022:

  • горнолыжный спорт - финальные соревнования;
  • керлинг - отборочное соревнование;
  • конькобежный спорт - финальные соревнования;
  • лыжные гонки - финальные соревнования;
  • прыжки с трамплина - финальные соревнования;
  • санный спорт - финальные соревнования;
  • сноуборд - финальные соревнования;
  • фигурное катание - отборочное соревнование;
  • фристайл - финальные соревнования;
  • хоккей - отборочное соревнование.

Шестой день (7 февраля) зимней Олимпиады-2022:

  • биатлон - финальные соревнования;
  • горнолыжный спорт - финальные соревнования;
  • керлинг - отборочное соревнование;
  • конькобежный спорт - финальные соревнования;
  • прыжки с трамплина - финальные соревнования;
  • санный спорт - отборочное соревнование;
  • сноуборд - финальные соревнования;
  • фигурное катание - финальные соревнования;
  • фристайл - отборочное соревнование;
  • хоккей - отборочное соревнование;
  • шорт-трек - финальные соревнования.

Седьмой день (8 февраля) зимней Олимпиады-2022:

  • биатлон - финальные соревнования;
  • горнолыжный спорт - финальные соревнования;
  • керлинг - финальные соревнования;
  • конькобежный спорт - финальные соревнования;
  • лыжные гонки - финальные соревнования;
  • санный спорт - финальные соревнования;
  • сноуборд - финальные соревнования;
  • фигурное катание - отборочное соревнование;
  • фристайл - финальные соревнования;
  • хоккей - отборочное соревнование;

Восьмой день (9 февраля) зимней Олимпиады-2022:

  • горнолыжный спорт - финальные соревнования;
  • керлинг - отборочное соревнование;
  • лыжное двоеборье - финальные соревнования;
  • санный спорт - финальные соревнования;
  • сноуборд - финальные соревнования;
  • фристайл - финальные соревнования;
  • хоккей - отборочное соревнование;
  • шорт-трек - финальные соревнования.

Девятый день (10 февраля) зимней Олимпиады-2022:

  • горнолыжный спорт - финальные соревнования;
  • керлинг - отборочное соревнование;
  • конькобежный спорт - финальные соревнования;
  • лыжные гонки - финальные соревнования;
  • санный спорт - финальные соревнования;
  • скелетон - отборочное соревнование;
  • сноуборд - финальные соревнования;
  • фигурное катание - финальные соревнования;
  • фристайл - финальные соревнования;
  • хоккей - отборочное соревнование;

Десятый день (11 февраля) зимней Олимпиады-2022:

  • биатлон - финальные соревнования;
  • керлинг - отборочное соревнование;
  • конькобежный спорт - финальные соревнования;
  • лыжные гонки - финальные соревнования;
  • прыжки с трамплина - отборочное соревнование;
  • скелетон - финальные соревнования;
  • сноуборд - финальные соревнования;
  • хоккей - отборочное соревнование;
  • шорт-трек - финальные соревнования.

Одиннадцатый день (12 февраля) зимней Олимпиады-2022:

  • биатлон - финальные соревнования;
  • керлинг - отборочное соревнование;
  • конькобежный спорт - финальные соревнования;
  • лыжные гонки - финальные соревнования;
  • прыжки с трамплина - финальные соревнования;
  • скелетон - финальные соревнования;
  • сноуборд - финальные соревнования;
  • фигурное катание - отборочное соревнование;
  • хоккей - отборочное соревнование.

Двенадцатый день (13 февраля) зимней Олимпиады-2022:

  • биатлон - финальные соревнования;
  • бобслей - отборочное соревнование;
  • горнолыжный спорт - финальные соревнования;
  • керлинг - отборочное соревнование;
  • конькобежный спорт - финальные соревнования;
  • лыжные гонки - финальные соревнования;
  • фристайл - отборочное соревнование;
  • хоккей - отборочное соревнование;
  • шорт-трек - финальные соревнования.

Тринадцатый день (14 февраля) зимней Олимпиады-2022:

  • бобслей - финальные соревнования;
  • керлинг - отборочное соревнование;
  • прыжки с трамплина - финальные соревнования;
  • сноуборд - отборочное соревнование;
  • фигурное катание - финальные соревнования;
  • фристайл - финальные соревнования;
  • хоккей - отборочное соревнование.

Четырнадцатый день (15 февраля) зимней Олимпиады-2022:

  • биатлон - финальные соревнования;
  • бобслей - финальные соревнования;
  • горнолыжный спорт - финальные соревнования;
  • керлинг - отборочное соревнование;
  • конькобежный спорт - финальные соревнования;
  • лыжное двоеборье - финальные соревнования;
  • сноуборд - финальные соревнования;
  • фигурное катание - отборочное соревнование;
  • фристайл - финальные соревнования;
  • хоккей - отборочное соревнование.

Пятнадцатый день (16 февраля) зимней Олимпиады-2022:

  • керлинг - финальные соревнования;
  • горнолыжный спорт - финальные соревнования;
  • керлинг - отборочное соревнование;
  • лыжные гонки - финальные соревнования;
  • фристайл - финальные соревнования;
  • хоккей - финальные соревнования;
  • шорт-трек - финальные соревнования.

Шестнадцатый день (17 февраля) зимней Олимпиады-2022:

  • горнолыжный спорт - финальные соревнования;
  • керлинг - отборочное соревнование;
  • конькобежный спорт - финальные соревнования;
  • лыжное двоеборье - финальные соревнования;
  • фигурное катание - финальные соревнования;
  • фристайл - финальные соревнования;
  • хоккей - финальные соревнования;

Семнадцатый день (18 февраля) зимней Олимпиады-2022:

  • биатлон - финальные соревнования;
  • бобслей - отборочное соревнование;
  • керлинг - финальные соревнования;
  • конькобежный спорт - финальные соревнования;
  • фигурное катание - отборочное соревнование;
  • фристайл - финальные соревнования;
  • хоккей - отборочное соревнование.

Восемнадцатый день (19 февраля) зимней Олимпиады-2022:

  • биатлон - финальные соревнования;
  • бобслей - финальные соревнования;
  • горнолыжный спорт - финальные соревнования;
  • керлинг - финальные соревнования;
  • конькобежный спорт - финальные соревнования;
  • лыжные гонки - финальные соревнования;
  • фигурное катание - финальные соревнования;
  • фристайл - финальные соревнования;
  • хоккей - финальные соревнования.

Девятнадцатый день (20 февраля) зимней Олимпиады-2022:

  • бобслей - финальные соревнования;
  • керлинг - финальные соревнования;
  • лыжные гонки - финальные соревнования;
  • фигурное катание - отборочное соревнование;
  • хоккей - финальнын соревнование.

Закрытие зимних Олимпийских игр-2022

Зимняя Олимпиада-2022: расписание игр

Фото: расписание игр зимней Олимпиады-2022 (olympics.com)

Напомним, РБК-Украина писало о том, какие виды спорта представлены на нынешних зимних Олимпийских играх.

Также РБК-Украина раскрывало главные факты о соревнованиях в Пекине.

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