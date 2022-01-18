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Зимняя Олимпиада-2022. ТОП-5 фактов об играх в Пекине

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Китай, Вторник 18 января 2022 06:30
Зимняя Олимпиада-2022. ТОП-5 фактов об играх в Пекине Фото: олимпийские кольца (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Столица КНР была выбрана местом проведения Олимпиады и Паралимпиады на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года.

РБК-Украина подготовила главные факты, которые нужно знать об играх в Пекине.

Новые дисциплины

Международный олимпийский комитет принял решение добавить семь новых дисциплин в программу зимних Олимпийских игр 2022 года.

В частности, в программу добавлены соревнования по бобслею среди женщин-одиночек, смешанная эстафета в шорт-треке, соревнования смешанных команд в прыжках на лыжах с трамплина, соревнования по фристайлу среди смешанных команд в дисциплине лыжная акробатика, состязания по сноуборд-кроссу среди смешанных команд, мужские и женские соревнования по фристайлу в дисциплине "биг-эйр".

Такое решение, по словам, спортивного директора МОК Кита Макконнелла позволит сделать Олимпийские игры "более молодежными и гендерно сбалансированными".

Зимняя Олимпиада-2022. ТОП-5 фактов об играх в ПекинеФото: биатлонистка (GettyImages)

Гендерное равенство

На Олимпиаде-2022 в Пекине будет рекордное для зимних Олимпийских игр количество женщин-спортсменок и соревнований с их участием. Квота женщин среди участников игр выросла с 41% до 45,44%. Стоит отметить, что в первых зимних Олимпийских играх в Шамонах в 1924 году приняли участие всего 13 женщин.

Как стало известно, женщин стало больше в таких дисциплинах как: бобслей, скелетон, хоккей, санный и лыжный спорт. В скелетоне, конькобежном спорте, горных лыжах, лыжных гонках, фристайле и сноуборде впервые будет равное количество мужчин и женщин среди спортсменов.

Зимняя Олимпиада-2022. ТОП-5 фактов об играх в ПекинеФото: одна из локаций Олипиады (GettyImages)

Повторное использование площадок

Китайцы решили рационально подойти к вопросу, и снова использовать площадки, оставшиеся с летних Олимпийских игр-2008. В частности, 5 объектов будут использоваться повторно.

Национальный Стадион "Птичье гнездо", принимавший церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр 2008 года, снова будет использован для тех же целей.

Зимняя Олимпиада-2022. ТОП-5 фактов об играх в ПекинеФото: национальный стадион (GettyImages)

Национальный плавательный комплекс, где в 2008 году проходили соревнования по водным видам спорта, в 2022 году используют для керлинга.

Государственный дворец спорта, который в 2008 году принимал соревнования по спортивной гимнастике, прыжкам на батуте и гандболу, Олимпиаде-2022 будет необходим для проведения чемпионатов по хоккею. С такой же целью будет использован спортивный центр "Укэсон". Он станет главной ареной хоккейного турнира Пекина-2022.

В 2008 году Столичный дворец спорта принимал турнир по волейболу. На зимней Олимпиаде-2022 там пройдут соревнования по шорт-треку и фигурному катанию.

Зимняя Олимпиада-2022. ТОП-5 фактов об играх в ПекинеФото: талисман Олимпиады (GettyImages)

Талисман и эмблема

Официальным талисманом зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине станет панда по имени Бин Дунь Дунь. Бин означает "лед" и символизирует "чистоту и силу", а Дунь Дунь - значит "здоровый, крепкий и жизнерадостный". Стоит отметить, что слово "Дунь" часто используют, когда речь заходит о детях. Китайцы уверены, что панда Бин Дунь Дунь - это олицетворения силы тела и воли спортсменов.

Зимняя Олимпиада-2022. ТОП-5 фактов об играх в ПекинеФото: эмблема Олимпиады (GettyImages)

За основу эмблемы игр взяли китайский иероглиф "зима" (冬). Он изображает конькобежца в верхней части и лыжника в нижней. Посередине можно разглядеть живописные горы, лыжные трассы и ледовые катки, которые ждут олимпийских чемпионов и болельщиков.

Подарки победителям

Каждый победитель Олимпиады получит индивидуальный подарок, основанный на дизайне талисмана Игр-2022. Его дополнит венок, сплетенный из сосны, бамбука и сливы. Именно эти растения известны в Китае как "три друга холода". Они символизируют упорство, жизненную силу и выражают уважение и добрые пожелания.

Стоит отметить, что букеты для победителей будут делаться вручную. Кашемировый пучок сохранит форму настоящего букета и станет "вечным олимпийским цветком". Для создания цветочных композиций будут использовать: китайские розы, ландыши, гортензии, лавры и оливки. Все эти растения по китайской традиции приносят дружбу, упорство, счастье, единство, победу и мир. Украшены букеты будут синей лентой – цветом, подчеркивающим элементы зимнего спорта.

Напомним, зимние Олимпийские игры в Пекине готовы и безопасны. Об этом заявил директор олимпийского департамента Международного олимпийского комитета Пьер Дюкре, который сейчас находится в Китае.

Отметим, что Китай допускает рост заболеваемости коронавирусом во время Олимпиады. Это связывают с приездом иностранцев.

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