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Олимпиада-2022 в Пекине. Какие виды спорта представлены на зимних играх

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Пекин, Среда 19 января 2022 06:45
Олимпиада-2022 в Пекине. Какие виды спорта представлены на зимних играх Фото: названы виды спорта Олимпиады-2022 в Пекине (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

В этом году на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине пройдут соревнования в 15 дисциплинах. В частности, к уже привычным соревнованиям, Международный олимпийский комитет добавил семь новых.

Подробно о том какие виды спорта будут представлены на зимних играх - в материале РБК-Украина.

Ожидается, что в феврале на Олимпиаде более 2 892 спортсмена из 95 стран мира примут участие в соревнованиях по 15 дисциплинам, где будет разыграно 109 комплектов медалей.

Новые соревнования

Так, Международный олимпийский комитет в этом году добавил такие соревнования:

  • женские одиночные соревнования по бобслею,
  • мужские соревнования по фристайлу в дисциплине биг-эйр,
  • женские соревнования по фристайлу в дисциплине биг-эйр,
  • смешанная эстафета в шорт-треке,
  • смешанные командные соревнования по фристайлу в акробатике,
  • прыжки на лыжах с трамплина,
  • сноуборд-кросс.

Виды спорта

Бобслей

Комплекты медалей - 4

Бобслей - один из классических зимних олимпийских видов спорта, в этом году на Олимпиаде будет впервые разыграно четыре комплекта наград. Он предусматривает быстрый спуск с гор по специально оборудованным ледовым трассам на управляемых санях - бобах. Побеждает та команда, которая быстрее пройдет трассу

Виды соревнований:

  • двойки (мужчины, женщины);
  • четверки (мужчины);
  • монобоб впервые в программе Олимпиады (женщины).

Биатлон

Комплекты медалей - 11

Биатлон - зимний вид спорта, в котором спортсмены одновременно соревнуются на скорость и меткость. Сильнейшего определяют в гонках: чем метче биатлонист стреляет и как можно быстрее идет на лыжах по трассе, тем вероятнее он станет победителем. В биатлоне борются в индивидуальных и командных гонках.

Виды соревнований:

  • спринт (мужчины, женщины);
  • гонка преследования (мужчины, женщины);
  • индивидуальные гонки (мужчины, женщины);
  • масс-старт (мужчины, женщины);
  • эстафета (мужчины, женщины);
  • смешанная эстафета.

Горнолыжный спорт

Комплекты медалей - 11

Горнолыжный спорт - вид лыжного спорта, суть которого заключается в спуске с гор на лыжах по размеченной специальными флажками и воротами трассе. Он включает пять спортивных дисциплин (видов): слалом, гигантский слалом, супергигантский слалом (супергигант), скоростной спуск, горнолыжную комбинацию.

Виды соревнований:

  • скоростной спуск (мужчины, женщины);
  • супергигант (мужчины, женщины);
  • гигантский слалом (мужчины, женщины);
  • слалом (мужчины, женщины);
  • комбинация (мужчины, женщины);
  • командные соревнования.

Керлинг

Комплекты медалей - 3

Керлинг - один из самых интеллектуальных зимних видов спорта. В соревнованиях мужских и женских команд от каждой сборной в игре участвуют по четыре человека. Игра состоит из десяти периодов или эндов. В течение одного энда каждая команда выпускает по восемь камней - цель поставить свой камень как можно ближе к центру зачетной зоны и выбить оттуда при необходимости камень соперника.

Виды соревнований:

  • мужские команды;
  • женские команды;
  • смешанные пары.

Конькобежный спорт

Комплекты медалей - 14

Конькобежный спорт - это вид спорта, в котором необходимо как можно быстрее на коньках преодолевать определенную дистанцию на льду по замкнутому кругу.

Виды соревнований:

  • 500 м (мужчины, женщины);
  • 1000 м (мужчины, женщины);
  • 1500 м (мужчины, женщины);
  • 300 м (женщины);
  • 5000 м (мужчины, женщины);
  • 10000 м (мужчины, женщины);
  • масс-старт (мужчины, женщины);
  • командные гонки (мужчины, женщины).

Шорт-трек

Комплекты медалей - 9

Шорт-трек - соревнования по бегу на коньках на хоккейной площадке. В эстафетах принимают участие по четыре спортсмена от страны, которые проводят изменения по ходу дистанции. В смешанной эстафете, которая в Пекине дебютирует в олимпийской программе, каждую команду представляют двое мужчин и две женщины. В этом году в шорт-треке будет разыграно рекордное количество комплектов наград.

Виды соревнований:

  • 500 м (мужчины, женщины);
  • 1000 м (мужчины, женщины);
  • 1500 м (мужчины, женщины);
  • эстафета 5000 м (мужчины, женщины);
  • 2000 м впервые в программе Олимпиады (смешанная эстафета).

Лыжное двоеборье

Комплекты медалей - 3

Лыжное двоеборье - зимний олимпийский вид спорта, включающий прыжки с трамплина и лыжный кросс. Это единственный вид программы соревнования зимних Олимпийских игр, в котором медали в Пекине разыграют только мужчины.

Виды соревнований:

  • нормальный трамплин/10 км - личный зачет (мужчины);
  • большой трамплин/10 км - личный зачет (мужчины);
  • эстафета - большой трамплин /4 по 5 км (мужчины).

Лыжные гонки

Комплекты медалей - 12

Лыжные гонки - вид спорта, в котором спортсменам необходимо преодолеть определенную дистанцию на лыжах за минимальное время. Стоит отметить, что он представлен в программе всех зимних Олимпиад. По количеству комплектов наград, разыгрываемых в рамках Игр, они уступают только фристайлу и конькобежному спорту.

Виды соревнований:

  • 15 км с раздельным стартом классическим стилем (мужчины);
  • индивидуальный спринт вольным стилем (мужчины, женщины);
  • командный спринт классическим стилем (мужчины, женщины);
  • скиатлон 15 км+15 км (мужчины);
  • 50 км масс-старт вольным стилем (мужчины);
  • эстафета 4 по 10 км (мужчины, женщины);
  • 10 км с раздельным стартом классическим стилем (женщины);
  • скиатлон 7,5 км + 7,5 км (женщины);
  • 30 км масс-старт вольным стилем (женщины).

Прыжки с трамплина

Комплекты медалей - 5

Прыжки с трамплина - представляют собой соревнования по прыжкам на лыжах со специально оборудованных трамплинов двух размеров - нормальном и большом. Существует как самостоятельный вид спорта, а также как одна из дисциплин входит в программу лыжного двоеборья. Они пройдут впервые в программе зимней Олимпиады.

Виды соревнований:

  • индивидуальный турнир на трамплине К95 (мужчины, женщины);
  • индивидуальный турнир на трамплине К125 (мужчины);
  • командные соревнования (мужчины);
  • смешанные командные соревнования.

Санный спорт

Комплекты медалей - 4

Санный спорт - это один из самых сложных зимних олимпийских видов. В нем участники соревнуются в скоростном спуске на санях по специальным трассам.

Виды соревнований:

  • одноместные сани (мужчины, женщины);
  • двухместные сани (мужчины);
  • командная эстафета.

Скелетон

Комплекты медалей - 2

Скелетон - предполагает спуск ледяным желобом на санях головой вперед в положении лежа на животе. Считается экстремальным и зрелищным видом спорта, который неизменно входил в программу пяти последних зимних Олимпийских игр.

Виды соревнований:

  • среди мужчин;
  • среди женщин.

Сноуборд

Комплекты медалей - 11

Сноуборд - это олимпийский зимний вид спорта, суть которого заключается в спуске со снежных склонов или гор на специальной доске - сноуборде.

Виды соревнований:

  • слоупстайл (мужчины, женщины);
  • биг-эйр (мужчины, женщины);
  • борд-кросс (мужчины, женщины);
  • хафпайп (мужчины, женщины);
  • параллельный гигантский слалом (мужчины, женщины);
  • смешанные командные соревнования по борд-кроссу - впервые в программе Олимпиады.

Фигурное катание

Комплекты медалей - 5

Фигурное катание - зимний вид спорта, в котором спортсмены перемещаются на коньках по льду с выполнением дополнительных элементов, чаще всего под музыку.

Виды соревнований:

  • мужское одиночное соревнование;
  • женское одиночное соревнование;
  • парное катание;
  • командное соревнование;
  • танцы на льду.

Фристайл

Комплекты медалей - 13

Фристайл - зимний олимпийский вид спорта, общее название для различных дисциплин, в которых лыжники соревнуются не только на скорость прохождения определенной дистанции, но и в выполнении лыжных трюков.

Виды соревнований:

  • могул (мужчины, женщины);
  • акробатика впервые в программе Олимпиады в смешанных соревнованиях (мужчины, женщины);
  • ски-кросс (мужчины, женщины);
  • хафпайп (мужчины, женщины);
  • слоупстайл (мужчины, женщины);
  • биг-эйр впервые в программе Олимпиады (мужчины, женщины);

Хоккей

Комплекты медалей - 2

Хоккейный финал всегда является одним из самых ожидаемых и зрелищных событий зимних Олимпийских игр. На Играх в Пекине в хоккее будет разыграно два комплекта наград - в мужском и женском турнирах.

Виды соревнований:

  • среди мужчин;
  • среди женщин.

Напомним, Организационный комитет зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине показал дизайн медалей, которые будут получать спортсмены.

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