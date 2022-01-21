Зимова Олімпіада-2022: розклад ігор
Фото: розклад ігор зимової Олімпіади-2022 (Getty Images)
Цього року зимова Олімпіада 2022 відбудеться в Пекіні. Змагання розпочнуться вже 2 лютого - за два дні до церемонії відкриття й триватимуть до 20 лютого включно.
Детальніше про розклад ігор - в матеріалі РБК-Україна.
Перший день (2 лютого) зимової Олімпіади-2022:
- керлінг - відбіркове змагання.
Другий день (3 лютого) зимової Олімпіади-2022:
- керлінг - відбіркове змагання;
- фристайл - відбіркове змагання;
- хокей - відбіркове змагання;
Третій день (4 лютого) зимової Олімпіади-2022
Відкриття зимових Олімпійських ігор-2022.
- керлінг - відбіркове змагання;
- фігурне катання - відбіркове змагання;
- хокей - відбіркове змагання.
Четвертий день (5 лютого) зимової Олімпіади-2022:
- біатлон - фінальні змагання;
- керлінг - відбіркове змагання;
- ковзанярський спорт - фінальні змагання;
- лижні гонки - фінальні змагання;
- санний спорт - відбіркове змагання;
- сноуборд - відбіркове змагання;
- фрістайл - фінальні змагання;
- хокей - відбіркове змагання;
- шорт-трек - фінальні змагання.
П'ятий день (6 лютого) зимової Олімпіади-2022:
- гірськолижний спорт - фінальні змагання;
- керлінг - відбіркове змагання;
- ковзанярський спорт - фінальні змагання;
- лижні гонки - фінальні змагання;
- стрибки з трампліна - фінальні змагання;
- санний спорт - фінальні змагання;
- сноуборд - фінальні змагання;
- фігурне катання - відбіркове змагання;
- фристайл - фінальні змагання;
- хокей - відбіркове змагання.
Шостий день (7 лютого) зимової Олімпіади-2022:
- біатлон - фінальні змагання;
- гірськолижний спорт - фінальні змагання;
- керлінг - відбіркове змагання;
- ковзанярський спорт - фінальні змагання;
- стрибки з трампліна - фінальні змагання;
- санний спорт - відбіркове змагання;
- сноуборд - фінальні змагання;
- фігурне катання - фінальні змагання;
- фристайл - відбіркове змагання;
- хокей - відбіркове змагання;
- шорт-трек - фінальні змагання.
Сьомий день (8 лютого) зимової Олімпіади-2022:
- біатлон - фінальні змагання;
- гірськолижний спорт - фінальні змагання;
- керлінг - фінальні змагання;
- ковзанярський спорт - фінальні змагання;
- лижні гонки - фінальні змагання;
- санний спорт - фінальні змагання;
- сноуборд - фінальні змагання;
- фігурне катання - відбіркове змагання;
- фристайл - фінальні змагання;
- хокей - відбіркове змагання;
Восьмий день (9 лютого) зимової Олімпіади-2022:
- гірськолижний спорт - фінальні змагання;
- керлінг - відбіркове змагання;
- лижне двоборство - фінальні змагання;
- санний спорт - фінальні змагання;
- сноуборд - фінальні змагання;
- фристайл - фінальні змагання;
- хокей - відбіркове змагання;
- шорт-трек - фінальні змагання.
Дев'ятий день (10 лютого) зимової Олімпіади-2022:
- гірськолижний спорт - фінальні змагання;
- керлінг - відбіркове змагання;
- ковзанярський спорт - фінальні змагання;
- лижні гонки - фінальні змагання;
- санний спорт - фінальні змагання;
- скелетон - відбіркове змагання;
- сноуборд - фінальні змагання;
- фігурне катання - фінальні змагання;
- фристайл - фінальні змагання;
- хокей - відбіркове змагання;
Десятий день (11 лютого) зимової Олімпіади-2022:
- біатлон - фінальні змагання;
- керлінг - відбіркове змагання;
- ковзанярський спорт - фінальні змагання;
- лижні гонки - фінальні змагання;
- стрибки з трампліна - відбіркове змагання;
- скелетон - фінальні змагання;
- сноуборд - фінальні змагання;
- хокей - відбіркове змагання;
- шорт-трек - фінальні змагання.
Одинадцятий день (12 лютого) зимової Олімпіади-2022:
- біатлон - фінальні змагання;
- керлінг - відбіркове змагання;
- ковзанярський спорт - фінальні змагання;
- лижні гонки - фінальні змагання;
- стрибки з трампліна - фінальні змагання;
- скелетон - фінальні змагання;
- сноуборд - фінальні змагання;
- фігурне катання - відбіркове змагання;
- хокей - відбіркове змагання.
Дванадцятий день (13 лютого) зимової Олімпіади-2022:
- біатлон - фінальні змагання;
- бобслей - відбіркове змагання;
- гірськолижний спорт - фінальні змагання;
- керлінг - відбіркове змагання;
- ковзанярський спорт - фінальні змагання;
- лижні гонки - фінальні змагання;
- фристайл - відбіркове змагання;
- хокей - відбіркове змагання;
- шорт-трек - фінальні змагання.
Тринадцятий день (14 лютого) зимової Олімпіади-2022:
- бобслей - фінальні змагання;
- керлінг - відбіркове змагання;
- стрибки з трампліна - фінальні змагання;
- сноуборд - відбіркове змагання;
- фігурне катання - фінальні змагання;
- фристайл - фінальні змагання;
- хокей - відбіркове змагання.
Чотирнадцятий день (15 лютого) зимової Олімпіади-2022:
- біатлон - фінальні змагання;
- бобслей - фінальні змагання;
- гірськолижний спорт - фінальні змагання;
- керлінг - відбіркове змагання;
- ковзанярський спорт - фінальні змагання;
- лижне двоборство - фінальні змагання;
- сноуборд - фінальні змагання;
- фігурне катання - відбіркове змагання;
- фристайл - фінальні змагання;
- хокей - відбіркове змагання.
П'ятнадцятий день (16 лютого) зимової Олімпіади-2022:
- керлінг - фінальні змагання;
- гірськолижний спорт - фінальні змагання;
- керлінг - відбіркове змагання;
- лижні гонки - фінальні змагання;
- фристайл - фінальні змагання;
- хокей - фінальні змагання;
- шорт-трек - фінальні змагання.
Шістнадцятий день (17 лютого) зимової Олімпіади-2022:
- гірськолижний спорт - фінальні змагання;
- керлінг - відбіркове змагання;
- ковзанярський спорт - фінальні змагання;
- лижне двоборство - фінальні змагання;
- фігурне катання - фінальні змагання;
- фристайл - фінальні змагання;
- хокей - фінальні змагання;
Сімнадцятий день (18 лютого) зимової Олімпіади-2022:
- біатлон - фінальні змагання;
- бобслей - відбіркове змагання;
- керлінг - фінальні змагання;
- ковзанярський спорт - фінальні змагання;
- фігурне катання - відбіркове змагання;
- фристайл - фінальні змагання;
- хокей - відбіркове змагання.
Вісімнадцятий день (19 лютого) зимової Олімпіади-2022:
- біатлон - фінальні змагання;
- бобслей - фінальні змагання;
- гірськолижний спорт - фінальні змагання;
- керлінг - фінальні змагання;
- ковзанярський спорт - фінальні змагання;
- лижні гонки - фінальні змагання;
- фігурне катання - фінальні змагання;
- фристайл - фінальні змагання;
- хокей - фінальні змагання.
Дев'ятнадцятий день (20 лютого) зимової Олімпіади-2022:
- бобслей - фінальні змагання;
- керлінг - фінальні змагання;
- лижні гонки - фінальні змагання;
- фігурне катання - відбіркове змагання;
- хокей - фінальні змагання.
Закриття зимових Олімпійських ігор-2022
Фото: розклад ігор зимової Олімпіади-2022 (olympics.com)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, які види спорту представлені на цьогорічних зимових Олімпійських іграх.
Також РБК-Україна розкривало найголовніші факти про змагання у Пекіні.