Зима не відступає: де в Україні насипало снігу посеред квітня (фото, відео)

Замість очікуваного квітневого тепла Україну "накрив" нічний холод із заморозками у багатьох областях. Місцями насипало також чимало снігу.
Згідно з попередженням експертів Українського гідрометеорологічного центру, вночі 21 квітня заморозки у повітрі (0-3°C) були ймовірні:
"ІІ рівень небезпечності, помаранчевий", - пояснили українцям.
Наголошується, що "заморозки завдаватимуть шкоди ранньоквітуючим плодовим деревам".
Згідно з інформацією гірських рятувальників Прикарпаття (оприлюдненою у Facebook), на горі Піп Іван Чорногірський - станом на 08:30 21 квітня 2026 року - погода була хмарною й туманною.
Вітер був північним, зі швидкістю 8 м/с. Падав сніг.
Тим часом температура повітря становила -8°С.
Виходячи з опублікованого фото, одну з найвищих вершин Українських Карпат (2028,5 м) вже встиг вкрити чималий шар снігу.
Його можна побачити як на землі, так і на руїнах польської астрономо-метеорологічної обсерваторії (частково відновлених для туристичних потреб), відомих під сучасною назвою "Білий Слон".
Про сніг в Івано-Франківській області повідомляють також місцеві пабліки.
"Великий шар снігу накрив сьогодні Ворохту", - розповіли зранку автори Telegram-каналу "Івано-Франківськ 24/7" та оприлюднили відповідні кадри.
На них можна побачити, що небо - хмарне та сіре, а на землі лежить чимало пухкого снігу.
"Сніг і досі продовжує йти в Карпатах", - повідомили дещо згодом у Telegram-каналі "Захід Головне".
Згідно з прогнозом Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології, впродовж доби 21 квітня погода у регіоні очікується хмарна.
При цьому вночі ймовірні були заморозки на поверхні ґрунту (як у місті Івано-Франківськ, так і по області).
Вдень імовірний невеликий дощ. У горах - із мокрим снігом.
Вітер очікується північно-східний, зі швидкістю 7-12 м/с.
Температуру повітря вдень прогнозують таку:
"Медико-метеорологічні умови - 2 типу. Видимість на автошляхах 2-4 км", - підсумували експерти.
