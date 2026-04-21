Зима не отступает: где в Украине насыпало снега посреди апреля (фото, видео)

Вместо ожидаемого апрельского тепла Украину "накрыл" ночной холод с заморозками во многих областях. Местами насыпало также немало снега.
Согласно предупреждению экспертов Украинского гидрометеорологического центра, ночью 21 апреля заморозки в воздухе (0-3°C) были вероятны:
"II уровень опасности, оранжевый", - объяснили украинцам.
Подчеркивается, что "заморозки будут причинять вред раннецветущим плодовым деревьям".
Согласно информации горных спасателей Прикарпатья (обнародованной в Facebook), на горе Поп Иван Черногорский - по состоянию на 08:30 21 апреля 2026 года - погода была облачной и туманной.
Ветер был северным, со скоростью 8 м/с. Падал снег.
Между тем температура воздуха составляла -8°С.
Исходя из опубликованного фото, одну из самых высоких вершин Украинских Карпат (2028,5 м) уже успел покрыть немалый слой снега.
Его можно увидеть как на земле, так и на руинах польской астрономо-метеорологической обсерватории (частично восстановленных для туристических нужд), известных под современным названием "Белый Слон".
О снеге в Ивано-Франковской области сообщают также местные паблики.
"Большой слой снега накрыл сегодня Ворохту", - рассказали утром авторы Telegram-канала "Івано-Франківськ 24/7" и обнародовали соответствующие кадры.
На них можно увидеть, что небо - облачное и серое, а на земле лежит немало рыхлого снега.
"Снег до сих пор продолжает идти в Карпатах", - сообщили несколько позже в Telegram-канале "Захід Головне".
Согласно прогнозу Ивано-Франковского областного центра по гидрометеорологии, в течение суток 21 апреля погода в регионе ожидается облачная.
При этом ночью вероятны были заморозки на поверхности почвы (как в городе Ивано-Франковск, так и по области).
Днем вероятен небольшой дождь. В горах - с мокрым снегом.
Ветер ожидается северо-восточный, со скоростью 7-12 м/с.
Температуру воздуха днем прогнозируют такую:
"Медико-метеорологические условия - 2 типа. Видимость на автодорогах 2-4 км", - подытожили эксперты.
