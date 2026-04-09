Зима не відпускає Карпати: де у квітні температура стрімко впала до -10 (фото)

На високогір'я Карпат повернулась зимова погода. Рятувальники пояснили, де саме стовпчики термометрів опустилися до позначки -10°C.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію гірських рятувальників Прикарпаття у Facebook.

Ситуація на високогір'ї Карпат сьогодні зранку

Згідно з інформацією рятувальників, станом на 9 годину ранку 9 квітня 2026 року погода на горі Піп Іван була хмарна.

Вітер спостерігався північно-західний, зі швидкістю 5 м/с.

При цьому температура повітря опустилась до -10°С.

З огляду на такі погодні умови, прогулянки у горах чи серйозні походи краще відкласти. Адже набагато приємніше та безпечніше там буде тоді, коли температура знову підніметься, а видимість - покращиться.

Зазначимо, що гора Піп Іван відома також як Піп Іван Чорногірський або Чорна Гора. Це - одна з найвищих вершин Українських Карпат (2028,5 м).

Розташована вона на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора, на межі двох областей:

Івано-Франківської;

Закарпатської.

На вершині гори знаходяться руїни польської астрономо-метеорологічної обсерваторії. Вони частково відновлені для туристичних потреб і відомі під сучасною назвою "Білий Слон".

Яку погоду чекати в Івано-Франківській області

Згідно з прогнозом Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології, впродовж доби 9 квітня погода в області буде хмарною, з проясненнями.

Місцями ймовірний невеликий дощ та мокрий сніг.

Вітер очікується північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.

При цьому мешканців і гостей області поперджають про небезпечне метеорологічне явище - пориви вітру до 15-20 м/с.

"1 рівень небезпечності, жовтий", - повідомили синоптики.

Тим часом температуру повітря вдень прогнозують таку:

по місту Івано-Франківськ - близько 8-10 градусів тепла;

по Івано-Франківській області - близько 5-10 градусів тепла;

на високогір'ї Карпат - від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла.

"Медико-метеорологічні умови - 2 типу. Видимість на автошляхах 4-6 км", - повідомили українцям.

Де оголосили сніголавинну небезпеку

Спеціалісти Українського гідрометеорологічного центру поперджають про значну сніголавинну небезпеку на високогір'ї східної частини Закарпатської області:

у четвер, 9 квітня;

у п'ятницю, 10 квітня.

"У зв'язку зi снiгопадом та хуртовиною", - пояснили експерти.

Зазначається, що йдеться про 3 рівень небезпеки - помаранчевий.