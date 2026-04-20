Тепла не буде? Скільки ще триматимуться в Україні заморозки й чи чекати сніг у квітні

Квітень продовжує випробовувати на міцність тих, хто вже налаштувався на стабільне весняне тепло. Вночі досі ймовірні заморозки, вітер часом може бути шквальний, а дощ - місцями перетворитися на мокрий сніг.

Про це у бліц-інтерв'ю для РБК-Україна розповів синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт .

Головне: Нестабільність : погоду в Україні впродовж тижня визначатимуть циклон, поле підвищеного тиску та атмосферні фронти.

: погоду в Україні впродовж тижня визначатимуть циклон, поле підвищеного тиску та атмосферні фронти. Температурні "гойдалки" : вночі у різних регіонах імовірні заморозки на ґрунті та у повітрі, вдень найтепліше буде на півдні та в окремі дні - на Закарпатті.

: вночі у різних регіонах імовірні заморозки на ґрунті та у повітрі, вдень найтепліше буде на півдні та в окремі дні - на Закарпатті. Опади : дощі різної інтенсивності очікуються у багатьох областях, у Карпатах (а вночі з 24 на 25 квітня і у північно-східній частині України) - не виключається локальний мокрий сніг.

: дощі різної інтенсивності очікуються у багатьох областях, у Карпатах (а вночі з 24 на 25 квітня і у північно-східній частині України) - не виключається локальний мокрий сніг. Штормові пориви : у деяких областях пориви вітру в окремі дні можуть сягати швидкості 15-20 метрів за секунду.

: у деяких областях пориви вітру в окремі дні можуть сягати швидкості 15-20 метрів за секунду. Кінець місяця: згідно з консультативним (орієнтовним) прогнозом на 26-30 квітня, погода в Україні суттєво не зміниться, питання заморозків - залежатиме від хмарності та руху повітряних потоків.

Що впливатиме на погоду найближчим часом

– В цілому, якщо дивитись на цей тиждень, то найближчої доби дощову погоду у більшості областей (крім півночі) визначатиме циклон, що переміщуватиметься з Карпат на Азовське море.

У середу (22 квітня, - Ред.) прохолодну без опадів погоду зумовить поле підвищеного тиску із заходу.

А у четвер та п'ятницю (23-24 квітня, - Ред.) дощову та вітряну погоду зумовлять атмосферні фронти з півночі, за якими в Україну знову пошириться холодне повітря.

Яка погода в Україні буде завтра

– Завтра в нас буде хмарна з проясненнями погода.

Найближчої ночі (крім північної частини), а вдень - на Прикарпатті, Закарпатті, півдні та південному сході країни - випадатимуть помірні, місцями значні дощі.

За рахунок проходження ось цього циклону з Карпат на Азовське море.

Разом із тим і вітер в нас буде доволі швидким. Переважно він буде північний, зі швидкістю в межах 7-12 метрів за секунду.

У південних областях в нас виникатимуть локальні пориви вітру до 15-20 метрів за секунду.

Значення температури також будуть в нас не такими оптимістичними. Найближчої ночі - в межах 1-6 градусів тепла.

У північних, Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях також очікуємо заморозки у повітрі (0...-3°C).

Заморозки у повітрі 21 квітня, 2 рівень небезпечності - помаранчевий (карта: facebook.com/UkrHMC)

Денні максимуми будуть підніматись до 7-12 градусів тепла.

Щодо Карпат, то там виникатиме мокрий сніг. За рахунок того, що це в нас гірський масив, а з висотою температура знижується.

Через це там будуть опади у вигляді мокрого снігу.

І температура протягом доби там коливатиметься від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла.

Чого чекати від погоди в середу

– 22 квітня до території України буде поширюватись поле підвищеного тиску з заходу. Через це у нас переважатиме мінлива хмарність.

Здебільшого буде погода без опадів.

Лише на південному сході країни вночі випадатиме невеликий дощ - за рахунок залишкових процесів ось цього циклону, що перейшов туди в сторону Азовського моря.

Повітряні потоки залишатимуться з північною складовою, тобто північно-західні. Зі швидкістю 5-10 метрів за секунду.

Вночі переважатимуть заморозки по всій території України - у повітрі. Лише у більшості південних областей температура повітря сягатиме 1-6 градусів тепла.

На поверхні ґрунту в нас залишатимуться заморозки 0...-3°C.

Денні максимуми за рахунок того, що буде менше хмарності, будуть трішки вищими ніж попередньої доби. У межах 9-14 градусів з позначкою плюс.

Заморозки на ґрунті та у повітрі 22 квітня (карта: facebook.com/UkrHMC)

Що буде з погодою в Україні у четвер

– 23 квітня будуть більш-менш рівномірно відбуватись процеси по території України - хмарно з проясненнями.

Хмарність будуть зумовлювати атмосферні фронти з півночі, тобто циклон, який розташувався північно-східніше від території України.

Саме його атмосферні фронти будуть формувати погоду.

Вночі у нас ще буде погода без опадів. Проте вдень в Україні (крім півдня) дощитиме.

Повітряні потоки будуть переважно північно-західні, зі швидкістю в межах 7-12 метрів за секунду. Хоча також очікуємо на пориви вітру до 15-20 метрів за секунду.

Значення температури у нічні години будуть +1…+6°C (за рахунок того, що збільшиться кількість хмар і вони будуть, як ковдра, утримувати тепло у приземному шарі повітря).

Проте денні максимуми не будуть перевищувати значення попередньої доби, тобто сягатимуть 9-14 градусів тепла.

Якою погодою закінчиться робочий тиждень

– 24-25 квітня (у п'ятницю-суботу, - Ред.) до території України будуть поширюватись надалі атмосферні фронти від циклону, який розташувався на північний схід від території України.

Тому часом у нас дощитиме. У північно-східній частині - з мокрим снігом.

24 квітня на Правобережжі, а 25 квітня - на півдні країни переважатиме погода без істотних опадів.

Вночі 24 квітня в Україні (крім Закарпаття, півдня та південного сходу), а 25 квітня - у північно-східній частині - в повітрі очікуємо заморозки 0...-3°C.

На решті території - температура буде в межах 1-7 градусів тепла.

Денні максимуми сягатимуть 6-12 градусів з позначкою плюс. На Закарпатті, Прикарпатті та у південній частині країни +10…+16°C.

Квітень продовжує "розважати" українців нестабільністю погоди (інфографіка: РБК-Україна)

В яких саме областях і коли може бути мокрий сніг

– Йдеться здебільшого про ніч... У нічні години (за рахунок того, що в нас там очікуються заморозки у повітрі) на висотах буде прохолодна повітряна маса.

Отже, якщо в нас там випадає дощ, зверху він формується у сніг і, надходячи до землі - трішки підтає (оскільки там все ж таки 0...-3°C). Тому він випадатиме у вигляді мокрого снігу.

Якщо дивитись на те, які саме це будуть області, то йдеться переважно про Чернігівську та Сумську області...

Саме там у нічні години (у ніч з 24 на 25 квітня) може локально випадати мокрий сніг. Поки що так.

Чи може покращитись погода в Україні пізніше

– Надалі формувати погоду продовжуватиме новий циклон. Знову ж таки, з північного сходу.

Якщо дивитись на консультативний такий, оглядовий і приблизний прогноз на 26-30 квітня... То саме 26 та 30 квітня - на більшій частині території країни дощитиме. У решту часу - погода залишатиметься переважно без опадів.

Значення температури вночі поки що, як ми спостерігаємо, будуть в межах 1-8 градусів тепла.

Денні максимуми підніматимуться до 8-14°C.

На півдні та південному сході країни - в окремі дні - стовпчики термометрів підніматимуться до +17°C.

Ситуація (щодо заморозків, - Ред.) буде залежати, здебільшого, від того, яким чином будуть рухатися повітряні потоки. Чи вони будуть надходити до нас із північних широт, приносячи прохолоду.

А також від того, яка кількість хмарності буде у нас у той період.

Оскільки здебільшого... ситуація, яка формує заморозки, залежить від хмарності та саме повітря.