ua en ru
Пн, 20 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Тепла не буде? Скільки ще триматимуться в Україні заморозки й чи чекати сніг у квітні

21:20 20.04.2026 Пн
6 хв
Теплий одяг і парасольки "глибоко у шафи" українцям краще поки що не ховати
Ірина Костенко
Українцям прогнозують погодні "гойдалки" (фото ілюстративне: Getty Images)

Квітень продовжує випробовувати на міцність тих, хто вже налаштувався на стабільне весняне тепло. Вночі досі ймовірні заморозки, вітер часом може бути шквальний, а дощ - місцями перетворитися на мокрий сніг.

Про це у бліц-інтерв'ю для РБК-Україна розповів синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт.

Головне:

  • Нестабільність: погоду в Україні впродовж тижня визначатимуть циклон, поле підвищеного тиску та атмосферні фронти.
  • Температурні "гойдалки": вночі у різних регіонах імовірні заморозки на ґрунті та у повітрі, вдень найтепліше буде на півдні та в окремі дні - на Закарпатті.
  • Опади: дощі різної інтенсивності очікуються у багатьох областях, у Карпатах (а вночі з 24 на 25 квітня і у північно-східній частині України) - не виключається локальний мокрий сніг.
  • Штормові пориви: у деяких областях пориви вітру в окремі дні можуть сягати швидкості 15-20 метрів за секунду.
  • Кінець місяця: згідно з консультативним (орієнтовним) прогнозом на 26-30 квітня, погода в Україні суттєво не зміниться, питання заморозків - залежатиме від хмарності та руху повітряних потоків.

Що впливатиме на погоду найближчим часом

– В цілому, якщо дивитись на цей тиждень, то найближчої доби дощову погоду у більшості областей (крім півночі) визначатиме циклон, що переміщуватиметься з Карпат на Азовське море.

У середу (22 квітня, - Ред.) прохолодну без опадів погоду зумовить поле підвищеного тиску із заходу.

А у четвер та п'ятницю (23-24 квітня, - Ред.) дощову та вітряну погоду зумовлять атмосферні фронти з півночі, за якими в Україну знову пошириться холодне повітря.

Яка погода в Україні буде завтра

– Завтра в нас буде хмарна з проясненнями погода.

Найближчої ночі (крім північної частини), а вдень - на Прикарпатті, Закарпатті, півдні та південному сході країни - випадатимуть помірні, місцями значні дощі.

За рахунок проходження ось цього циклону з Карпат на Азовське море.

Разом із тим і вітер в нас буде доволі швидким. Переважно він буде північний, зі швидкістю в межах 7-12 метрів за секунду.

У південних областях в нас виникатимуть локальні пориви вітру до 15-20 метрів за секунду.

Значення температури також будуть в нас не такими оптимістичними. Найближчої ночі - в межах 1-6 градусів тепла.

У північних, Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях також очікуємо заморозки у повітрі (0...-3°C).

Тепла не буде? Скільки ще триматимуться в Україні заморозки й чи чекати сніг у квітніЗаморозки у повітрі 21 квітня, 2 рівень небезпечності - помаранчевий (карта: facebook.com/UkrHMC)

Денні максимуми будуть підніматись до 7-12 градусів тепла.

Щодо Карпат, то там виникатиме мокрий сніг. За рахунок того, що це в нас гірський масив, а з висотою температура знижується.

Через це там будуть опади у вигляді мокрого снігу.

І температура протягом доби там коливатиметься від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла.

Чого чекати від погоди в середу

– 22 квітня до території України буде поширюватись поле підвищеного тиску з заходу. Через це у нас переважатиме мінлива хмарність.

Здебільшого буде погода без опадів.

Лише на південному сході країни вночі випадатиме невеликий дощ - за рахунок залишкових процесів ось цього циклону, що перейшов туди в сторону Азовського моря.

Повітряні потоки залишатимуться з північною складовою, тобто північно-західні. Зі швидкістю 5-10 метрів за секунду.

Вночі переважатимуть заморозки по всій території України - у повітрі. Лише у більшості південних областей температура повітря сягатиме 1-6 градусів тепла.

На поверхні ґрунту в нас залишатимуться заморозки 0...-3°C.

Денні максимуми за рахунок того, що буде менше хмарності, будуть трішки вищими ніж попередньої доби. У межах 9-14 градусів з позначкою плюс.

Тепла не буде? Скільки ще триматимуться в Україні заморозки й чи чекати сніг у квітніЗаморозки на ґрунті та у повітрі 22 квітня (карта: facebook.com/UkrHMC)

Що буде з погодою в Україні у четвер

– 23 квітня будуть більш-менш рівномірно відбуватись процеси по території України - хмарно з проясненнями.

Хмарність будуть зумовлювати атмосферні фронти з півночі, тобто циклон, який розташувався північно-східніше від території України.

Саме його атмосферні фронти будуть формувати погоду.

Вночі у нас ще буде погода без опадів. Проте вдень в Україні (крім півдня) дощитиме.

Повітряні потоки будуть переважно північно-західні, зі швидкістю в межах 7-12 метрів за секунду. Хоча також очікуємо на пориви вітру до 15-20 метрів за секунду.

Значення температури у нічні години будуть +1…+6°C (за рахунок того, що збільшиться кількість хмар і вони будуть, як ковдра, утримувати тепло у приземному шарі повітря).

Проте денні максимуми не будуть перевищувати значення попередньої доби, тобто сягатимуть 9-14 градусів тепла.

Якою погодою закінчиться робочий тиждень

– 24-25 квітня (у п'ятницю-суботу, - Ред.) до території України будуть поширюватись надалі атмосферні фронти від циклону, який розташувався на північний схід від території України.

Тому часом у нас дощитиме. У північно-східній частині - з мокрим снігом.

24 квітня на Правобережжі, а 25 квітня - на півдні країни переважатиме погода без істотних опадів.

Вночі 24 квітня в Україні (крім Закарпаття, півдня та південного сходу), а 25 квітня - у північно-східній частині - в повітрі очікуємо заморозки 0...-3°C.

На решті території - температура буде в межах 1-7 градусів тепла.

Денні максимуми сягатимуть 6-12 градусів з позначкою плюс. На Закарпатті, Прикарпатті та у південній частині країни +10…+16°C.

Тепла не буде? Скільки ще триматимуться в Україні заморозки й чи чекати сніг у квітніКвітень продовжує "розважати" українців нестабільністю погоди (інфографіка: РБК-Україна)

В яких саме областях і коли може бути мокрий сніг

– Йдеться здебільшого про ніч... У нічні години (за рахунок того, що в нас там очікуються заморозки у повітрі) на висотах буде прохолодна повітряна маса.

Отже, якщо в нас там випадає дощ, зверху він формується у сніг і, надходячи до землі - трішки підтає (оскільки там все ж таки 0...-3°C). Тому він випадатиме у вигляді мокрого снігу.

Якщо дивитись на те, які саме це будуть області, то йдеться переважно про Чернігівську та Сумську області...

Саме там у нічні години (у ніч з 24 на 25 квітня) може локально випадати мокрий сніг. Поки що так.

Чи може покращитись погода в Україні пізніше

– Надалі формувати погоду продовжуватиме новий циклон. Знову ж таки, з північного сходу.

Якщо дивитись на консультативний такий, оглядовий і приблизний прогноз на 26-30 квітня... То саме 26 та 30 квітня - на більшій частині території країни дощитиме. У решту часу - погода залишатиметься переважно без опадів.

Значення температури вночі поки що, як ми спостерігаємо, будуть в межах 1-8 градусів тепла.

Денні максимуми підніматимуться до 8-14°C.

На півдні та південному сході країни - в окремі дні - стовпчики термометрів підніматимуться до +17°C.

Ситуація (щодо заморозків, - Ред.) буде залежати, здебільшого, від того, яким чином будуть рухатися повітряні потоки. Чи вони будуть надходити до нас із північних широт, приносячи прохолоду.

А також від того, яка кількість хмарності буде у нас у той період.

Оскільки здебільшого... ситуація, яка формує заморозки, залежить від хмарності та саме повітря.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Гідрометцентр Погода в Україні Негода в Україні Погода Снігопад Екологія Кліматолог Метеоролог
Новини
Зеленський розкритикував Київ та назвав аутсайдерів підготовки до зими
Зеленський розкритикував Київ та назвав аутсайдерів підготовки до зими
Аналітика
Зона ризику. Хто в Євросоюзі справді готовий відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Зона ризику. Хто в Євросоюзі справді готовий відбивати російську агресію