Тристоронні переговори з РФ відкладено: Зеленський назвав несподівану причину

Тристоронні зустрічі між Україною та Росією наразі перенесли через зміну пріоритетів Сполучених Штатів.

Як повідомляє РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю італійському виданню Rai Radio .

Чому зупинився діалог з Росією

За словами глави держави, на графік дипломатичних зустрічей вплинула ситуація на міжнародній арені. Зокрема, Вашингтон на певний час переключив свою увагу на події в Ірані.

"Сполучені Штати були зосереджені на Близькому Сході", - пояснив Володимир Зеленський. Саме через це тристоронні переговори з Росією було відкладено.

Президент запевнив, що цей процес не зупинено остаточно. "Але ми почнемо спочатку...", - підкреслив він.

Озброєння та енергетична ситуація

Окрім дипломатичних питань, Зеленський наголосив на важливості безперебійної військової підтримки. Він зазначив, що фронт потребує постійного оновлення ресурсів, тому допомога технікою не повинна припинятися.

Також президент відреагував на останні новини щодо стабілізації ситуації в Ірані. На думку українського лідера, досягнення миру в цій країні є позитивним сигналом для всього світу.