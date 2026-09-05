"Зігували" та співали фашистський гімн: в Іспанії масовий протест через мігрантів

В Іспанії на тлі масштабних протестів проти міграційної політики уряду активісти ультраправого руху Núcleo Nacional продемонстрували жести, що асоціюються з нацистським вітанням. Учасники акції також виконували пісню, пов'язану з режимом іспанського диктатора Франсіско Франко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post .

Протести відбулися після напливу мігрантів із Марокко до іспанської території Сеута в Північній Африці. Серед учасників демонстрації були активісти Núcleo Nacional, які демонстрували нацистське вітання. Вони також скандували: "Сеута не продається, Сеута захистить себе".

Крім того, учасники виконували "Cara al Sol" - пісню 1935 року, яка стала одним із символів режиму колишнього іспанського диктатора Франсіско Франко, який правив країною з 1939 до 1975 року.

Представник Núcleo Nacional заперечив, що активісти використовували саме нацистське вітання. За його словами, це був "іберійський або римський салют", який нібито символізує предків.

Водночас жест із витягнутою вперед рукою був популяризований італійським фашистським рухом у 1920-х роках, а згодом його використовували нацисти в Німеччині. Франко також запровадив його в Іспанії у 1937 році, але після поразки країн Осі у Другій світовій війні наказав відмовитися від цього жесту.

Рух пов'язують із неонацистськими групами

Núcleo Nacional був заснований у 2024 році та, за даними Global Network on Extremism and Technology, нині має близько 2 тисяч членів. До руху увійшли представники неонацистських і франкістських угруповань, які раніше втратили здатність проводити масштабні акції. Від моменту заснування організація відкрила чотири регіональні осередки.

Рух декларує захист білої раси, християнства, іспанської нації та Європи від "зовнішніх і внутрішніх ворогів", серед яких називає мігрантів, сепаратистські рухи та "мультикультурний глобалізм".

За даними іспанської організації Observatory of Antisemitism, лідери руху також заперечували Голокост і поширювали твердження про нібито причетність Ізраїлю до міграції до Європи.

Протести завершилися сутичками

Масові демонстрації в Мадриді організували консервативна Народна партія та ультраправа партія Vox. За оцінкою уряду, вони зібрали близько 50 тисяч людей.

Завершилися протести в Мадриді сутичками демонстрантів із поліцією. Чотирьох людей затримали, ще четверо поліцейських отримали поранення. Зафіксовані також випадки, коли протестувальники хапали, штовхали та ображали журналістів, які висвітлювали акцію.