Іспанія направить війська до Сеути після масового прориву мігрантів

Іспанія вирішила направити військових до автономного міста Сеута після масового напливу мігрантів через кордон із Марокко. За оцінками влади, лише за один день до анклаву потрапили від двох до трьох тисяч осіб, а місцеві правоохоронці заявили, що самотужки не можуть впоратися із ситуацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Independent .

Уряд Іспанії повідомив, що 60 військовослужбовців буде направлено до Сеути для підтримки підрозділів Цивільної гвардії, які забезпечують безпеку в анклаві. Також анонсовано, що прем'єр-міністр Педро Санчес разом із міністром внутрішніх справ Фернандо Гранде-Марласкою відвідають Сеуту.

Рішення ухвалили після того, як місцева влада звернулася до Мадрида із закликом оголосити надзвичайний стан та залучити армію для стабілізації ситуації.

Правоохоронці заявляють про хаос на кордоні

Голова асоціації офіцерів Цивільної гвардії Іспанії в Сеуті Рашид Сбіхі заявив, що ситуація на кордоні вийшла з-під контролю.

"Ситуація - це абсолютний хаос. Неможливо назвати точні цифри, але тисячі мігрантів перетинають кордон", - сказав він.

За його словами, прикордонна інфраструктура фактично перестала виконувати свою функцію.

Події нагадують кризу 2021 року

The Independent зазначає, що нинішня ситуація нагадує події травня 2021 року, коли до Сеути за кілька днів прибули близько 10 тисяч мігрантів із Марокко та країн Африки на південь від Сахари. Серед них було багато неповнолітніх.

Тоді невелике місто з населенням близько 85 тисяч осіб зіткнулося з масштабною міграційною кризою.

Марокко співпрацює з Іспанією

Сеута є іспанським анклавом на північному узбережжі Африки та межує з Марокко. Разом із Мелільєю вона залишається одним із головних сухопутних маршрутів нелегальної міграції до Європейського Союзу.

За інформацією Міністерства внутрішніх справ Іспанії, марокканська влада співпрацює з Мадридом для врегулювання ситуації.

У відомстві заявили, що правоохоронці Марокко затримують значну кількість людей, які намагаються незаконно перетнути кордон.