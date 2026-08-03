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"Повернуть усіх": Іспанія наблизилася до розв'язання міграційної кризи в Сеуті

15:06 03.08.2026 Пн
2 хв
Більшість людей уже в Марокко
aimg Юлія Капітонова
"Повернуть усіх": Іспанія наблизилася до розв'язання міграційної кризи в Сеуті Фото: Хаос у Сеуті поступово вщухає (Getty Images)
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Майже всіх мігрантів, які минулого тижня незаконно проникли до Сеути, вже повернули. Зараз влада Іспанії працює з тими, хто ще залишився в анклаві.

З такою заявою виступив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес, передає РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Глава МЗС Іспанії публічно пообіцяв, що його країна зробить все мможливе, щоб повернути кожного мігранта туди, звідки він прийшов.

"Переважна більшість тих, хто в'їхав, вже повернулися до Марокко. Повернуть усіх", - наголосив Альбарес.

Іспанська влада намагається переконати партнерів по Європейському Союзу, що ситуацію в Сеуті вдалося швидко взяти під контроль.

Як стверджує офіційний Мадрид, більшість із близько 50 тисяч нелегальних мігрантів, які наприкінці минулого тижня прибули до іспанського анклаву, вже повернули назад.

Масовий наплив мігрантів спричинив хаос на одному з двох сухопутних кордонів ЄС з Африкою. Водночас Іспанію звинуватили в тому, що її більш лояльна міграційна політика могла стати одним із чинників, які спонукали людей вирушити до Сеути.

У Мадриді та Рабаті пояснюють різке зростання кількості мігрантів хвилею дезінформації навколо рішення Верховного суду Іспанії від 8 липня, яке обмежило можливість негайного повернення людей, затриманих у морі.

Іспанська влада також висловила невдоволення недостатньою підтримкою з боку інших країн ЄС, наголосивши, що в подібних ситуаціях розраховує на більшу солідарність.

Водночас Мадрид запевняє, що оперативно відреагував на кризу та не допустив її подальшого поширення.

Цю позицію підтримала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. У листі до прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса вона зазначила, що Іспанія та Марокко "ефективно й результативно впоралися із ситуацією, успішно запобігши подальшому незаконному переміщенню мігрантів до материкової Іспанії та інших країн Європи".

Це свідчить про зміну риторики Єврокомісії порівняно із занепокоєнням, яке вона висловлювала кількома днями раніше.

Раніше РБК-Україна розповідало про те, як прорив мігрантів у Сеуті розколов ЄС і підіграв Кремлю.

Також ми писали, що Іспанія побудує бар'єр на кордоні Сеути після прориву десятків тисяч мігрантів.

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Євросоюз Іспанія Марокко Міграційна криза в ЄС
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