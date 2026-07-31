До іспанської Сеути прорвались вже 60 тисяч мігрантів
Міграційна криза в іспанському анклаві Сеута різко загострилася. До міста за добу прорвалися близько 60 тисяч людей.
Про це заявив президент автономного міста Сеута Хуан Хесус Вівас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
За його словами, останні оцінки свідчать, що "близько 60 тисяч людей увійшли до нашого міста" в рамках напливу мігрантів.
Це майже дві третини від звичайної чисельності населення міста.
"Очевидно, ця цифра демонструє неможливість витримати такий тиск", - наголосив Вівас.
Він також закликав уряд діяти "рішуче і негайно", щоб відповісти на цей виклик.
Тим часом іспанське інформаційне агентство EFE повідомило, що кількість мігрантів, які загинули на шляху до Сеути, зросла до 43 осіб.
Міграційна криза в Сеуті
Нагадаємо, іспанська Сеута - автономний анклав країни в Північній Африці - зіткнулася з наймасштабнішою міграційною кризою за останні роки. Для стабілізації ситуації й забезпечення громадського порядку влада Іспанії залучила військових.
На тлі різкого загострення міграційної кризи низка європейських лідерів закликала тимчасово призупинити участь Іспанії у Шенгенській зоні.
РБК-Україна також писало, що єврокомісар з питань міграції Магнус Бруннер запевнив, що подальшого переміщення мігрантів до країн Євросоюзу не буде.
Зазначимо, т.в.о. міністра закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що проросійська мережа використовує фотографії із Сеути для дестабілізації ситуації в країнах ЄС.
Зокрема, у європейських медіа, які аналітики ідентифікують як проросійські, було опубліковано понад 1500 матеріалів на цю тему.