До іспанської Сеути прорвались вже 60 тисяч мігрантів

Міграційна криза в іспанському анклаві Сеута різко загострилася. До міста за добу прорвалися близько 60 тисяч людей.

Про це заявив президент автономного міста Сеута Хуан Хесус Вівас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

За його словами, останні оцінки свідчать, що "близько 60 тисяч людей увійшли до нашого міста" в рамках напливу мігрантів.

Це майже дві третини від звичайної чисельності населення міста.

"Очевидно, ця цифра демонструє неможливість витримати такий тиск", - наголосив Вівас.

Він також закликав уряд діяти "рішуче і негайно", щоб відповісти на цей виклик.

Тим часом іспанське інформаційне агентство EFE повідомило, що кількість мігрантів, які загинули на шляху до Сеути, зросла до 43 осіб.

Міграційна криза в Сеуті

Нагадаємо, іспанська Сеута - автономний анклав країни в Північній Африці - зіткнулася з наймасштабнішою міграційною кризою за останні роки. Для стабілізації ситуації й забезпечення громадського порядку влада Іспанії залучила військових.

На тлі різкого загострення міграційної кризи низка європейських лідерів закликала тимчасово призупинити участь Іспанії у Шенгенській зоні.

РБК-Україна також писало, що єврокомісар з питань міграції Магнус Бруннер запевнив, що подальшого переміщення мігрантів до країн Євросоюзу не буде.